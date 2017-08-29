Жестокость ради меха: финские фермеры выращивают песцов-монстров

Финские зоозащитники из организации Oikeutta Eläimille сумели попасть на территорию зверофермы в провинции Остроботния на западе Финляндии, где провели скрытую съемку в вольерах, где держат песцов и полярных лисиц, передает bigpicture.ru.





Фермеры ради получения с каждого животного больше ценного меха раскармливают бедных зверьков до гигантских размеров.





В дикой природе вес одного песца составляет примерно 3,5-5 кг, а зверьки с этой финской фермы весят почти 20 кг — несчастные зверьки с трудом передвигаются по тесным клеткам.





Зоозащитники надеются, что, увидев эти ужасающие фотографии, многие примут решение в будущем не покупать изделия из меха.





Как отмечает издание, в 2014 году в Финляндии было убито более 1,8 миллиона лисиц.



