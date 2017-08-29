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    Фотоленты

    Жестокость ради меха: финские фермеры выращивают песцов-монстров

    (обновлено: )11
    Песцы-монстры
    Песцы-монстры
    Песцы-монстры
    Песцы-монстры
    Песцы-монстры
    Песцы-монстры
    Песцы-монстры
    Песцы-монстры
    Песцы-монстры
    Песцы-монстры
    facebook.com/oikeuttaelaimille
    Песцы-монстры
    facebook.com/oikeuttaelaimille
    Песцы-монстры
    facebook.com/oikeuttaelaimille
    Песцы-монстры
    facebook.com/oikeuttaelaimille
    Песцы-монстры
    facebook.com/oikeuttaelaimille
    Песцы-монстры
    facebook.com/oikeuttaelaimille
    Песцы-монстры
    facebook.com/oikeuttaelaimille
    Песцы-монстры
    facebook.com/oikeuttaelaimille
    Песцы-монстры
    facebook.com/oikeuttaelaimille

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    Финские зоозащитники из организации Oikeutta Eläimille сумели попасть на территорию зверофермы в провинции Остроботния на западе Финляндии, где провели скрытую съемку в вольерах, где держат песцов и полярных лисиц, передает bigpicture.ru.

    Фермеры ради получения с каждого животного больше ценного меха раскармливают бедных зверьков до гигантских размеров.

    В дикой природе вес одного песца составляет примерно 3,5-5 кг, а зверьки с этой финской фермы весят почти 20 кг — несчастные зверьки с трудом передвигаются по тесным клеткам.

    Зоозащитники надеются, что, увидев эти ужасающие фотографии, многие примут решение в будущем не покупать изделия из меха.

    Как отмечает издание, в 2014 году в Финляндии было убито более 1,8 миллиона лисиц. 

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