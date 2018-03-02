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    Спортсмен в 100 лет. Австралиец побил мировой рекорд по плаванью

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    Коронес выступает среди спортсменов в возрасте от 100 до 104 лет. Он преодолел дистанцию за 56,12 секунды. Предыдущий рекорд установил другой ветеран спорта — канадский пловец Джаринг Тиммерман в 2009 году.
    Джордж Коронес установил новый мировой рекорд в плавании на 50 метров
    facebook.com/DolphinsAus

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Житель Австралии Джордж Коронес установил новый мировой рекорд в плавании на 50 метров свободным стилем в своей возрастной категории на Играх Содружества, сообщается на странице австралийской команды пловцов в Facebook.

    Коронес выступает среди спортсменов в возрасте от 100 до 104 лет. Он преодолел дистанцию за 56,12 секунды. Предыдущий рекорд установил другой ветеран спорта — канадский пловец Джаринг Тиммерман в 2009 году. Его результат 1 минута и 16,92 секунды.

    В 2018 году Коронесу только должно исполниться 100 лет, но ему все равно разрешили участвовать в этой категории.

    facebook.com/DolphinsAus
    Джордж Коронес установил новый мировой рекорд в плавании на 50 метров

    Игры Содружества, участие в которых принимают атлеты из Великобритании и большинства ее бывших колоний, проходят каждые четыре года. По количеству участников и представленным дисциплинам, соревнования уступают только Летней Олимпиаде.

    Напомним, российская фигуристка Евгения Медведева установила новый мировой рекорд по набранным баллам за прокат короткой программы в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пхенчхане.

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