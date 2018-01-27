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    Спорт

    США отправляют на ОИ рекордное число спортсменов за историю зимних Игр

    (обновлено: )10304
    На официальном сайте Олимпийского комитета США сообщается, что от Штатов летят в Южную Корею вошли 242 спортсмена (107 женщин и 135 мужчин).
    Церемония Год до Олимпийских игр 2018
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. США отправят на Олимпиаду 2018 года в Пхенчхане самую многочисленную команду в истории зимних Игр среди всех стран, сообщается на официальном сайте Олимпийского комитета США.

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    Facebook Bogdan Bortakov
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    В состав американской команды для участия в соревнованиях в Южной Корее вошли 242 спортсмена (107 женщин и 135 мужчин), которые будут соревноваться во всех видах спорта и поборются за 97 комплектов медалей из 102.

    В числе участников от сборной США 37 призеров Олимпиад, 10 олимпийских чемпионов. Для трех атлетов – Келли Кларк (сноуборд), Киккан Рэндалл (лыжные гонки), Шани Дэвиса (конькобежный спорт) – эти Игры станут пятыми в карьере. Дебютируют на Олимпиаде 139 спортсменов из США.

    В четверг Олимпийский комитет России объявил состав из 169 спортсменов, которые вошли в заявку на Игры-2018. Ряд лидеров российской команды в своих видах спорта не были включены в список приглашенных на Олимпиаду комиссией МОК.

    Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

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