США отправляют на ОИ рекордное число спортсменов за историю зимних Игр

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. США отправят на Олимпиаду 2018 года в Пхенчхане самую многочисленную команду в истории зимних Игр среди всех стран, сообщается на официальном сайте Олимпийского комитета США.

В состав американской команды для участия в соревнованиях в Южной Корее вошли 242 спортсмена (107 женщин и 135 мужчин), которые будут соревноваться во всех видах спорта и поборются за 97 комплектов медалей из 102.

В числе участников от сборной США 37 призеров Олимпиад, 10 олимпийских чемпионов. Для трех атлетов – Келли Кларк (сноуборд), Киккан Рэндалл (лыжные гонки), Шани Дэвиса (конькобежный спорт) – эти Игры станут пятыми в карьере. Дебютируют на Олимпиаде 139 спортсменов из США.

В четверг Олимпийский комитет России объявил состав из 169 спортсменов, которые вошли в заявку на Игры-2018. Ряд лидеров российской команды в своих видах спорта не были включены в список приглашенных на Олимпиаду комиссией МОК.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.