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    Неудачное селфи девушки вызвало небывалый интерес в интернете

    (обновлено: )112402
    Твит девушки стал вирусным; на момент написания заметки его лайкнули почти 50 тысяч пользователей. Другие пользователи стали присылать девушке коллажи, предполагая, как могли бы еще выглядеть ее ноги.
    Фото девушки в зеркале стало вирусным в интернете
    @milanoysl

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Испанская девушка по имени Марисоль опубликовала в Twitter селфи в зеркале, при этом ненароком создала оптическую иллюзию.

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    Twitter обрезал фотографии Марисоль, и пользователям начало казаться, что у девушки неестественно худые ноги, передает "Медуза".

    ​​"Я подумала, что белая полоса — это расстояние между твоими ногами", — написала одна из подписчиц Марисоль.

    ​Твит Марисоль стал вирусным; на момент написания заметки его лайкнули почти 50 тысяч пользователей. Другие пользователи стали присылать девушке коллажи, предполагая, как могли бы еще выглядеть ее ноги.

    Ранее сообщалось, что фотография китайского школьника с инеем на волосах стала вирусной в китайских соцсетях. Как сообщает The People’s Daily, фотография сделана в одном из уездов юго-западной провинции Юньнань, где на днях ночная температура опустилась до минус 9.

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