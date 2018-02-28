Неудачное селфи девушки вызвало небывалый интерес в интернете

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Испанская девушка по имени Марисоль опубликовала в Twitter селфи в зеркале, при этом ненароком создала оптическую иллюзию.

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Twitter обрезал фотографии Марисоль, и пользователям начало казаться, что у девушки неестественно худые ноги, передает "Медуза".

​​"Я подумала, что белая полоса — это расстояние между твоими ногами", — написала одна из подписчиц Марисоль.

— Noel Borges (@noel_first_noel) 26 февраля 2018 г.

​Твит Марисоль стал вирусным; на момент написания заметки его лайкнули почти 50 тысяч пользователей. Другие пользователи стали присылать девушке коллажи, предполагая, как могли бы еще выглядеть ее ноги.

Ранее сообщалось, что фотография китайского школьника с инеем на волосах стала вирусной в китайских соцсетях. Как сообщает The People’s Daily, фотография сделана в одном из уездов юго-западной провинции Юньнань, где на днях ночная температура опустилась до минус 9.