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    Фотоленты

    Блондинка с бюстом 8-го размера снялась в новой провокационной фотосессии

    (обновлено: )112320
    Модель Линдси Пелас
    Модель Линдси Пелас
    Модель Линдси Пелас
    Модель Линдси Пелас
    Модель Линдси Пелас
    Модель Линдси Пелас
    Модель Линдси Пелас
    Модель Линдси Пелас
    Модель Линдси Пелас
    Модель Линдси Пелас
    Модель Линдси Пелас
    Модель Линдси Пелас
    Модель Линдси Пелас
    Модель Линдси Пелас
    Модель Линдси Пелас
    Модель Линдси Пелас
    Модель Линдси Пелас
    Модель Линдси Пелас
    Модель Линдси Пелас
    Модель Линдси Пелас
    instagram.com/lindseypelas
    Модель Линдси Пелас
    instagram.com/lindseypelas
    Модель Линдси Пелас
    instagram.com/lindseypelas
    Модель Линдси Пелас
    instagram.com/lindseypelas
    Модель Линдси Пелас
    instagram.com/lindseypelas
    Модель Линдси Пелас
    instagram.com/lindseypelas
    Модель Линдси Пелас
    instagram.com/lindseypelas
    Модель Линдси Пелас
    instagram.com/lindseypelas
    Модель Линдси Пелас
    instagram.com/lindseypelas
    Модель Линдси Пелас
    instagram.com/lindseypelas
    Модель Линдси Пелас
    instagram.com/lindseypelas
    Модель Линдси Пелас
    instagram.com/lindseypelas
    Модель Линдси Пелас
    instagram.com/lindseypelas
    Модель Линдси Пелас
    instagram.com/lindseypelas
    Модель Линдси Пелас
    instagram.com/lindseypelas
    Модель Линдси Пелас
    instagram.com/lindseypelas
    Модель Линдси Пелас
    instagram.com/lindseypelas
    Модель Линдси Пелас
    instagram.com/lindseypelas
    Модель Линдси Пелас
    instagram.com/lindseypelas

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    Модель Линдси Пэлас из Нового Орлеана, что в американской Луизиане, снялась в очередной провокационной фотосессии, пишет gazeta.ua.

    Она позировала для Derek Hui в прозрачном белье, демонстрируя роскошные прелести. 

    Как заверяет девушка, ее формы — натуральные и часто доставляют немало хлопот: "Делаю милое и невинное лицо, а на самом деле болит спина. Это безумие, насколько по-своему видят люди тебя как личность из-за большой груди".

    "Работать с 5 килограммами на груди — испытание для спины. Растяжка, массаж и хорошая кровать помогают справиться с болью", — написала на своей странице в социальной сети Линдси.

    Смотрите также: Провокационный тренд охватил Instagram: волосы вместо бюстгалтера

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