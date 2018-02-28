Блондинка с бюстом 8-го размера снялась в новой провокационной фотосессии

Модель Линдси Пэлас из Нового Орлеана, что в американской Луизиане, снялась в очередной провокационной фотосессии, пишет gazeta.ua.

Она позировала для Derek Hui в прозрачном белье, демонстрируя роскошные прелести.

Как заверяет девушка, ее формы — натуральные и часто доставляют немало хлопот: "Делаю милое и невинное лицо, а на самом деле болит спина. Это безумие, насколько по-своему видят люди тебя как личность из-за большой груди".

"Работать с 5 килограммами на груди — испытание для спины. Растяжка, массаж и хорошая кровать помогают справиться с болью", — написала на своей странице в социальной сети Линдси.

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