Как заверяет девушка, ее формы - натуральные и часто доставляют немало хлопот: "Делаю милое и невинное лицо, а на самом деле болит спина. Это безумие, насколько по-своему видят люди тебя как личность из-за большой груди".
Представители центров по контролю и профилактике заболеваний США ожидают снижения численности видов комаров, которые переносят вирус Зика, поскольку их места обитания затапливает из-за ливней и паводков.
В результате наводнения в американском штате Луизиана погибли три человека. Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс назвал наводнение "по-настоящему историческим событием", которое не закончится в ближайшее время.
В результате стрельбы в Батон-Руж были убиты три полицейских, еще три получили ранения. Злоумышленник был ликвидирован в перестрелке. Стрелявшего идентифицировали как 29-летнего чернокожего Гэйвина Лонга.
Как сообщил источник, знакомый с ходом расследования, у полиции "есть причины полагать, что звонок в 911 был совершен специально, чтобы заманить полицию". По последним данным, трое полицейских были убиты, еще семеро - ранены.
Предположительно, среди убитых был помощник местного шерифа. Также погибли несколько человек, стрелявших в полицейских. В полицию поступил звонок, в котором сообщалось о подозрительном мужчине, который прогуливался по шоссе с винтовкой.
Стрельба в кинотеатре Grand Theatre произошла в четверг вечером через 20 минут после начала демонстрации фильма "Девушка без комплексов". Американец Джон Хаузер убил двоих и ранил девять человек, а затем покончил с собой.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Как заверяет девушка, ее формы - натуральные и часто доставляют немало хлопот: "Делаю милое и невинное лицо, а на самом деле болит спина. Это безумие, насколько по-своему видят люди тебя как личность из-за большой груди".
Как заверяет девушка, ее формы - натуральные и часто доставляют немало хлопот: "Делаю милое и невинное лицо, а на самом деле болит спина. Это безумие, насколько по-своему видят люди тебя как личность из-за большой груди".
Как заверяет девушка, ее формы - натуральные и часто доставляют немало хлопот: "Делаю милое и невинное лицо, а на самом деле болит спина. Это безумие, насколько по-своему видят люди тебя как личность из-за большой груди".
В результате наводнения в американском штате Луизиана погибли три человека. Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс назвал наводнение "по-настоящему историческим событием", которое не закончится в ближайшее время.
Как заверяет девушка, ее формы - натуральные и часто доставляют немало хлопот: "Делаю милое и невинное лицо, а на самом деле болит спина. Это безумие, насколько по-своему видят люди тебя как личность из-за большой груди".