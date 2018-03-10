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    Луизиана

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 22
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    Модель Линдси Пелас
    Блондинка с бюстом 8-го размера снялась в новой провокационной фотосессии 
    10:58 28.02.2018
    7697
    Как заверяет девушка, ее формы - натуральные и часто доставляют немало хлопот: "Делаю милое и невинное лицо, а на самом деле болит спина. Это безумие, насколько по-своему видят люди тебя как личность из-за большой груди".
    В США учительницу полицейский заковал в наручники после жалобы на низкую зарплату
    Нечего возмущаться: в США на учителя надели наручники за жалобы на зарплату 
    15:12 10.01.2018
    323
    Учительница английского языка Дейшиа Харгрейв возмутилась несправедливым распределением зарплат в Луизиане, после чего маршал полиции повалил ее на пол и надел наручники.
    В Луизиане улицу залило кровью из бюро похорон
    В США кровь из похоронного бюро затопила улицу 
    21:10 17.09.2017
    758
    В городе Батон-Руж американского штата Луизиана из-за технической неисправности в похоронном бюро по улице текла смесь человеческой крови и вещества для бальзамирования тел умерших.
    Торнадо в США
    Разрушительный торнадо в США 
    10:34 11.02.2017
    173
    После удара стихии около 10,4 тысяч домов остались без электричества. Сообщается, что в связи со сложившейся ситуацией губернатор Луизианы Джон Эдвардс объявил в штате режим чрезвычайного положения.
    Торнадо в Луизиане
    Последствия серии разрушительных торнадо в Луизиане 
    06:46 08.02.2017
    459
    Метеорологический центр США в городе Норман, штат Оклахома, сообщил, что из-за непогоды в зоне риска находятся 2,7 миллиона жителей Луизианы, Миссисипи и Алабамы.
    Торнадо в США. Архивное фото
    В Луизиане объявлен режим ЧП в связи с серией торнадо
    04:46 08.02.2017
    90
    Во вторник на юге Луизианы было зафиксировано по меньшей мере три торнадо - на востоке Нового Орлеана, недалеко от города Доналдсонвилл, а также в городе Киллиан.
    Штат Луизиана страдает от масштабного наводнения
    Число погибших при наводнении в Луизиане возросло до 13 человек
    02:59 18.08.2016
    61
    Представители центров по контролю и профилактике заболеваний США ожидают снижения численности видов комаров, которые переносят вирус Зика, поскольку их места обитания затапливает из-за ливней и паводков.
    Масштабное наводнение в Луизиане
    Масштабное наводнение в Луизиане 
    11:07 14.08.2016
    208
    В результате наводнения в американском штате Луизиана погибли три человека. Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс назвал наводнение "по-настоящему историческим событием", которое не закончится в ближайшее время.
    Штат Луизиана страдает от масштабного наводнения
    Штат Луизиана страдает от масштабного наводнения, есть жертвы
    09:49 14.08.2016
    134
    Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс назвал наводнение "по-настоящему историческим событием", которое не закончится в ближайшее время. Он объявил чрезвычайное положение в штате.
    Полиция США
    Стрелок, убивший полицейских в Луизиане, служил в морской пехоте США
    03:40 18.07.2016
    101Бунт по-американски: Даллас, Луизиана, Флорида, Шарлотт...
    В результате стрельбы в Батон-Руж были убиты три полицейских, еще три получили ранения. Злоумышленник был ликвидирован в перестрелке. Стрелявшего идентифицировали как 29-летнего чернокожего Гэйвина Лонга.
    Стрельба в Луизиане
    Полицейских могли намеренно заманить на место стрельбы в Луизиане - СМИ
    01:54 18.07.2016
    94Бунт по-американски: Даллас, Луизиана, Флорида, Шарлотт...
    Как сообщил источник, знакомый с ходом расследования, у полиции "есть причины полагать, что звонок в 911 был совершен специально, чтобы заманить полицию". По последним данным, трое полицейских были убиты, еще семеро - ранены.
    Барак Обама. Архивное фото
    Обама призвал прекратить бессмысленное насилие в США
    00:57 18.07.2016
    213Бунт по-американски: Даллас, Луизиана, Флорида, Шарлотт...
    В воскресенье в результате перестрелки в городе Батон-Руж (штат Луизиана) погибли три полицейских, еще трое получили ранения, причем один из них находится в критическом состоянии.
    Трое полицейских убиты в результате стрельбы в городе Батон-Руж
    Не менее семи полицейских ранены и трое убиты при стрельбе в Луизиане - СМИ
    20:44 17.07.2016
    777Бунт по-американски: Даллас, Луизиана, Флорида, Шарлотт...
    Предположительно, среди убитых был помощник местного шерифа. Также погибли несколько человек, стрелявших в полицейских. В полицию поступил звонок, в котором сообщалось о подозрительном мужчине, который прогуливался по шоссе с винтовкой.
    Сотрудник полиции США. Архивное фото
    В Новом Орлеане участников новогодней вечеринки расстреляли из машины
    13:35 01.01.2016
    562
    Один из пострадавших, возраст которых от 15 до 22 лет, находится в критическом состоянии. Всего ранены пять человек. Все пострадавшие доставлены в близлежащие больницы.
    Сотрудник полиции США. Архивное фото
    Жертвами инцидента со стрельбой в штате Луизиана стали 2 человека
    05:57 27.08.2015
    94
    Представитель полиции Бобби Гуидроз сообщил, что жертвами инцидента стали два человека - полицейский, ответивший на вызов о возможной бытовой ссоре, и женщина, получившая ножевые ранения.
    Полиция США
    Восемь человек взяты в заложники в Луизиане, три человека ранены - СМИ
    02:05 27.08.2015
    67
    Как сообщают местные СМИ, в городе Сансет (штат Луизиана) один полицейский и двое гражданских были ранены в минимаркете, там же восемь человек взяты в заложники.
    Полиция. Архивное фото
    Пожилой стрелок из Луизианы мог получить доступ к оружию по ошибке
    04:56 26.07.2015
    41
    Стрельба в кинотеатре Grand Theatre произошла в четверг вечером через 20 минут после начала демонстрации фильма "Девушка без комплексов". Американец Джон Хаузер убил двоих и ранил девять человек, а затем покончил с собой.
    Стрельба в кинотеатре Луизианы
    Пожилой мужчина открыл огонь в кинотеатре Луизианы и застрелился сам 
    12:53 24.07.2015
    92
    Два человека погибли и девять были ранены при стрельбе в кинотеатре в штате Луизиана, предполагаемый стрелок покончил с собой. Подробнее о происшествии смотрите в видео.
    Последствия торнадо в Луизиане
    Торнадо спровоцировал наводнение в Луизиане 
    19:58 19.05.2015
    208
    Торнадо, который бушевал в центральной части Соединенных Штатов Америки на минувшей неделе, стал причиной наводнения в Луизиане.
    В США ураганный ветер снес поезд с эстакады
    Ветер в США снес поезд с эстакады 
    10:05 28.04.2015
    1135
    В Луизиане ураган лишил электроснабжения 70 тысяч человек. Ветер снес вагоны поезда, который проходил по железнодорожной эстакаде.
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    Модель Линдси Пелас
    Блондинка с бюстом 8-го размера снялась в новой провокационной фотосессии 
    10:58 28.02.2018
    7697
    Как заверяет девушка, ее формы - натуральные и часто доставляют немало хлопот: "Делаю милое и невинное лицо, а на самом деле болит спина. Это безумие, насколько по-своему видят люди тебя как личность из-за большой груди".
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