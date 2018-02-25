Убийство украинки в Египте. Задержан подозреваемый

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Египетские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве украинки, которое произошло 21 февраля в городе Хургада.

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Эту информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел Украины, сообщил начальник Управления консульского обеспечения ДКС Василий Кирилич.

"Относительно гибели украинки, в Хургаде продолжаются следственные действия, подозреваемый задержан местной полицией", — сообщил Кирилич.

Как сообщалось ранее, в Египте в съемной квартире нашли мертвой 27-летнюю украинку.