Египетские СМИ: есть три причины резни на пляже в Хургаде

Маргарита Кислова, Надим Зуауи — Каир, для РИА Новости Украина

Две туристки погибли и четыре получили ранения в результате нападения на пляже одного из отелей египетской Хургады, СМИ рассматривают три версии причин инцидента.

28-летний Абдель Рахман Шаабан, совершивший нападение, может принадлежать к запрещенной во многих странах мира, группировке "Исламское государство", сообщает новостной портал "Сада аль-Баляд" со ссылкой на источник в органах безопасности Египта. Издание утверждает, что преступник исповедовал идеологию ИГ, а на допросе заявил, что "жил по законам шариата". Сообщается также, что преступник говорит по-немецки и перед нападением общался с иностранцами.

В то же время другой египетский интернет-ресурс Elmwatin также со ссылкой на силы безопасности Египта утверждает, что нападение могло стать результатом бытовой ссоры, в которой якобы участвовали две женщины — из Египта и Украины. После нее муж обиженной египтянки напал с ножом на обидчицу и ее знакомых.

alriyadh.com На месте резни в Египте

Третья обсуждаемая в египетских СМИ версия заключается в том, что нападавший страдал психическим заболеванием и в момент нападения не осознавал, что делал.

Официальные египетские власти свою версию трагедии пока не озвучили, сообщили только, что проводится расследование. Преступник был задержан, он дает показания.

Как рассказывают очевидцы нападения, молодой высокий мужчина в джинсах и черной рубашке-поло в пятницу по берегу беспрепятственно прошел с соседнего общественного пляжа на пляж одного из отелей Хургады, где стал беспорядочно нападать с ножом на отдыхавших у моря иностранцев. При этом он якобы кричал египетским туристам, чтобы они отошли подальше. "Мне не нужны египтяне, не вас я ищу", — цитируют очевидцы слова нападавшего.

Двум гражданкам Германии, которые первыми попались под руку убийце, мужчина нанес смертельные ранения, женщины позднее скончались в госпитале. Еще четыре туристки (из Армении, Чехии и России) также получили ножевые ранения, но более легкие. Две пострадавшие с проникающими ранениями и две с поверхностными были отправлены в ближайшие больницы.

Фото из открытых источников На месте убийства украинок в Египте

Как сообщили РИА Новости врачи, женщины с проникающими ранами проведут в стационаре достаточно времени, чтобы полностью восстановить здоровье, туристки с легкими ранами, в том числе, гражданка России, останутся в госпитале до субботы, после чего смогут выписаться для лечения на дому.

Пятничное нападение в Хургаде, скорее всего, не окажет сильного влияния на туристический сектор Египта. Такое мнение высказал бывший глава Союза туристических палат Египта Ильхами аз-Заят. По его словам, действительно негативным последствием мог бы стать только запрет на поездки в Египет страной или странами, чьи граждане погибли и пострадали при этом нападении.

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Другой египетский эксперт в туристическом секторе Исам Али также считает, что инцидент на пляже Хургады не отразится на отрасли, по какой бы причине он ни произошел.

"Терроризм может затронуть любую страну… Все бронирования пока в силе, все идет своим чередом, надеемся, что никто не отменит поездки из-за этого инцидента", — сказал он.

@amrsalama Последствия нападения на отель в Египте

Туризм является одним из главных источников поступления валюты в казну Египта. По данным министерства туризма страны, до катастрофы российского самолета с туристами над Синаем в конце октября 2015 года туристическая отрасль давала 11,3% ВВП и обеспечивала более 14% валютных доходов в казну. На первом месте по числу приезжающих в Египет туристов стояла Россия, на втором и третьем — Великобритания и Германия, далее следовали Италия и Франция.

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После авиакатастрофы полеты на египетские курорты из России и ряда других стран были приостановлены по соображениям безопасности, туризм Египта понес миллионные потери. К настоящему моменту большинство стран уже восстановили сообщение с египетскими курортными городами, после того как египетские власти усилили меры безопасности. По-прежнему не возобновлено авиасообщение с Россией. Кроме того, Британия не дала разрешение на полеты в египетский Шарм-эш-Шейх.

В 2017 году египетские власти сообщали о значительном росте притока иностранных туристов и постепенном восстановлении отрасли.