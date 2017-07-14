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    Нападение с ножом на туристов в Египте: очевидцы сообщили детали

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    Опасный Египет: убийство двух украинок в отеле (31)

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    Нападавшему на вид 25 лет, он высокого роста, одет в джинсы и черную рубашку-поло. После нападения на иностранцев он позвонил кому-то по мобильному телефону и попросил собеседника забрать его.
    Задержанный мужчина на территории отеля в Египте, где убили двух украинок
    alriyadh.com

    КАИР, 14 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова. Неизвестный молодой человек, напавший в пятницу с ножом на туристов на пляже египетского отеля Sunny Days El Palacio Resort, специально выбрал своей целью иностранцев, пишет сайт египетской газеты "Аль-Масри аль-Йоум" со ссылкой на свидетельства очевидцев.

    alriyadh.com
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    "Отойдите от меня, мне не нужны египтяне, не вас я ищу", — приводит слова нападавшего один из отдыхающих в отеле граждан Египта.

    По его словам, нападавшему на вид 25 лет, он высокого роста, одет в джинсы и черную рубашку-поло. После нападения на иностранцев он позвонил кому-то по мобильному телефону и попросил собеседника забрать его. После этого преступник вошел в море и поплыл, но полиция на катере помешала ему удалиться от берега, он вернулся на пляж, где был задержан охранниками отеля. Очевидцы также говорят о том, что преступник проник в отель с соседнего общественного городского пляжа.

    Смотрите также: Резня в отеле Египта: первые кадры с места трагедии

    Неизвестный в пятницу напал с ножом на отдыхающих на пляже отеля в Хургаде. По предварительной информации, погибли две туристки из Украины, еще шесть иностранцев пострадали. Пострадавшие могут быть гражданами Германии, Сербии, Польши. Как сообщил РИА Новости генеральный консул России в Хургаде Джамшед Болтаев, в числе пострадавших есть одна женщина с гражданством России и Украины, она получила поверхностные ранения, ее жизни ничто не угрожает.

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