Нападение с ножом на туристов в Египте: очевидцы сообщили детали

КАИР, 14 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова. Неизвестный молодой человек, напавший в пятницу с ножом на туристов на пляже египетского отеля Sunny Days El Palacio Resort, специально выбрал своей целью иностранцев, пишет сайт египетской газеты "Аль-Масри аль-Йоум" со ссылкой на свидетельства очевидцев.

alriyadh.com На месте резни в Египте

"Отойдите от меня, мне не нужны египтяне, не вас я ищу", — приводит слова нападавшего один из отдыхающих в отеле граждан Египта.

По его словам, нападавшему на вид 25 лет, он высокого роста, одет в джинсы и черную рубашку-поло. После нападения на иностранцев он позвонил кому-то по мобильному телефону и попросил собеседника забрать его. После этого преступник вошел в море и поплыл, но полиция на катере помешала ему удалиться от берега, он вернулся на пляж, где был задержан охранниками отеля. Очевидцы также говорят о том, что преступник проник в отель с соседнего общественного городского пляжа.

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Неизвестный в пятницу напал с ножом на отдыхающих на пляже отеля в Хургаде. По предварительной информации, погибли две туристки из Украины, еще шесть иностранцев пострадали. Пострадавшие могут быть гражданами Германии, Сербии, Польши. Как сообщил РИА Новости генеральный консул России в Хургаде Джамшед Болтаев, в числе пострадавших есть одна женщина с гражданством России и Украины, она получила поверхностные ранения, ее жизни ничто не угрожает.