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    Посольство Украины призывает своих граждан не покидать отели в Египте

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    Граждан Украины, которые сейчас находятся в гостиницах городов Хургада и Шарм-эль-Шейх, призывают воздержаться в ближайшие 24 часа от оставления территории отелей, проявлять повышенную бдительность и следовать рекомендациям.
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    alriyadh.com

    КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Посольство Украины в Египте из-за нападения на туристов в Хургаде призывает своих граждан в ближайшие сутки не покидать территории отелей, говорится в сообщении украинского посольства в Facebook.

    "Граждан Украины, которые сейчас находятся в гостиницах городов Хургада и Шарм-эль-Шейх, призываем воздержаться в ближайшие 24 часа от оставления территории отелей, проявлять повышенную бдительность и следовать рекомендациям гражданам Украины относительно пребывания в Египте, которые размещены на сайте МИД Украины", — отмечается в сообщении.

    @amrsalama
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    По данным ведомства, в Хургаду отправлен работник посольства, который будет выяснять ситуацию на месте и предоставлять в случае необходимости консульскую помощь.

    Как отметили в посольстве, ведомство ранее установило контакт с местными службами безопасности и полицией, чтобы получить информацию о возможном наличии среди жертв нападения граждан Украины.

    Неизвестный в пятницу напал с ножом на отдыхающих на пляже отеля в Хургаде. Посольство Украины в Египте не подтвердило, что среди пострадавших в результате нападения есть украинские граждане. По данным посла Украины в Каире Геннадия Латия, есть одна раненая уроженка Украины, однако она имеет гражданство РФ. Позже департамент консульской службы МИД Украины сообщил, что информация о погибших украинцах также не подтверждается.

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