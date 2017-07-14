Две украинки убиты, одна ранена в результате нападения на отель в Египте

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Два украинских туриста убиты при нападении вооруженного ножом человека в отеле в Египте, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

Ранее силы безопасности Египта сообщили, что шесть иностранных туристов получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом на отдыхающих на одном из пляжей курортного города Хургада. Нападавший задержан.

В свою очередь агентство сообщает, что два украинских туриста убиты, еще четыре иностранных туриста пострадали.

Как сообщает агентство со ссылкой на министерство внутренних дел, мотив нападавшего не установлен. Предварительное расследование установило, что нападавший, вероятно, приплыл с соседнего общественного пляжа.

Как сообщает новостной портал "Ахль Маср", пострадали двое туристов из Сербии и один из Польши. По информации издания, нападавший страдает психическим заболеванием.