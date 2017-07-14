Посол Украины не подтверждает смерть украинок в Египте

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КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Посольство Украины в Египте пока не подтверждает, что среди пострадавших в результате нападения на туристов в Хургаде есть граждане страны, заявил в пятницу украинский посол в Каире Геннадий Латий.

alriyadh.com На месте резни в Египте

"По состоянию на сегодня мы не подтверждаем, что среди пострадавших есть граждане Украины. По нашей информации, погибли два человека. Информация немного отличается, но, по нашей информации, это могут быть граждане или Германии, или Армении. Также есть одна раненая, она женщина, рожденная в Украине, Михайленко Елена Ивановна, но она гражданка РФ", — заявил Латий в эфире телеканала " 112 Украина ".

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Неизвестный в пятницу напал с ножом на отдыхающих на пляже отеля в Хургаде. По предварительной информации, погибли две туристки из Украины, еще шесть иностранцев пострадали. Пострадавшие могут быть гражданами Германии, Сербии, Польши. Как сообщил РИА Новости генеральный консул России в Хургаде Джамшед Болтаев, в числе пострадавших есть одна женщина с гражданством России и Украины, она получила поверхностные ранения, ее жизни ничто не угрожает.