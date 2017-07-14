Посол Украины не подтверждает смерть украинок в Египте

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Посольство Украины в Египте пока не подтверждает, что среди пострадавших в результате нападения на туристов в Хургаде есть граждане страны, заявил в пятницу украинский посол в Каире Геннадий Латий.
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Неизвестный в пятницу напал с ножом на отдыхающих на пляже отеля в Хургаде. По предварительной информации, погибли две туристки из Украины, еще шесть иностранцев пострадали. Пострадавшие могут быть гражданами Германии, Сербии, Польши. Как сообщил РИА Новости генеральный консул России в Хургаде Джамшед Болтаев, в числе пострадавших есть одна женщина с гражданством России и Украины, она получила поверхностные ранения, ее жизни ничто не угрожает.