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    В отеле Египта вооруженный ножом мужчина убил двух украинок

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    Опасный Египет: убийство двух украинок в отеле (27)

    (обновлено: )68721
    Как отмечают ряд иностранных авторитетных СМИ, злоумышленник был вооружен ножом и ранил не менее шести человек. По данным Reuters, нападение произошло в отеле, убиты двое граждан Украины.
    На месте резни в Египте
    @Riy_Breaking

    КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Неизвестный преступник напал на туристов на одном из пляжей Египта. Как сообщает AFP со ссылкой на полицию, злоумышленник был вооружен ножом и ранил не менее шести человек. По данным Reuters, нападение произошло в отеле, убиты двое граждан Украины.

    @Riy_Breaking
    Задержанный мужчина на территории отеля в Египте, где убили двух украинок

    Как передает The Telegraph, жертвами злоумышленника с ножом стали две гражданки Украины.

    Предварительное расследование показало, что, вероятнее всего, нападавший проник в отель через пляж, вплавь добравшись туда с территории расположенной неподалеку публичной зоны отдыха.

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