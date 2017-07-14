Резня в отеле Египта: ранения получили шесть иностранцев

КАИР, 14 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова. Шесть иностранных туристов получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом на отдыхающих на одном из пляжей курортного города Шарм-эш-Шейх на Красном море, говорится в заявлении египетских сил безопасности.

@Riy_Breaking На месте резни в Египте

Нападавший задержан. Предварительное расследование показало, что, вероятнее всего, нападавший проник в отель через пляж, вплавь добравшись туда с территории расположенной неподалеку публичной зоны отдыха.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате нападения погибли две украинки.