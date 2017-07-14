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    В мире

    Резня в отеле Египта: ранения получили шесть иностранцев

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    Опасный Египет: убийство двух украинок в отеле (27)

    (обновлено: )248
    Нападавший задержан. Предварительное расследование показало, что, вероятнее всего, нападавший проник в отель через пляж, вплавь добравшись туда с территории расположенной неподалеку публичной зоны отдыха.
    Задержанный мужчина на территории отеля в Египте, где убили двух украинок
    @Riy_Breaking

    КАИР, 14 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова. Шесть иностранных туристов получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом на отдыхающих на одном из пляжей курортного города Шарм-эш-Шейх на Красном море, говорится в заявлении египетских сил безопасности.

    @Riy_Breaking
    На месте резни в Египте

    Нападавший задержан. Предварительное расследование показало, что, вероятнее всего, нападавший проник в отель через пляж, вплавь добравшись туда с территории расположенной неподалеку публичной зоны отдыха.

    Напомним, ранее сообщалось, что в результате нападения погибли две украинки.

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