МИД просит украинцев воздержаться от поездок в Египет

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Египет и Индию в связи со сложной ситуацией с безопасностью, которая сложилась в этих странах, сообщает пресс-служба МИД.

"В связи с принятием парламентом Арабской Республики Египет 04.07.2017 года решения о продлении сроком на три месяца чрезвычайного положения в стране Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины пересмотреть свои планы относительно посещения Египта в течение действия в государстве чрезвычайного положения, и, по возможности, воздержаться без крайней необходимости от поездок в эти государства, в т.ч. с туристической целью", — сообщает МИД.

Тем гражданам, которые уже находятся в Египте, рекомендовано взвесить имеющиеся риски дальнейшего пребывания на территории этого государства и неуклонно следовать советам, которые предоставляет ведомство:

— категорически не рекомендуется совершать поездки и находиться на севере и в центральной части Синайского полуострова, а также в пустынных районах на запад от долины реки Нил;

— проявлять бдительность при посещении северного побережья Египта, столицы страны и дельты реки Нил, туристических мест в ее долине, на побережье Красного моря (курорты городов Хургада, Эль-Гуна, Сафага, Залива Макади и Залива Сома), а также южной части Синайского полуострова (курорты городов Шарм-эль-Шейх, Дахаб, Таба).

В случае необходимости выезда за пределы мест организованного отдыха, гражданам следует сообщать об этом администрации отеля, родным или представителям туроператора.

Также учитывая обострение ситуации безопасности в штате Западная Бенгалия Республики Индия, в т.ч. в районе Дарджилинг, Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины воздержаться на данном этапе от поездок с туристической целью в указанный регион страны до стабилизации ситуации.

Ранее сообщалось, что к югу от египетского курорта Хургада произошел пожар на прогулочном судне, на котором находились 22 туриста. Все находившиеся на борту люди были спасены.