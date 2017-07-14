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    Фотоленты

    Резня в отеле Египта: первые кадры с места трагедии

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    На месте резни в Египте
    Задержанный мужчина на территории отеля в Египте, где убили двух украинок
    На месте убийства украинок в Египте
    На месте убийства украинок в Египте
    На месте резни в Египте
    На месте резни в Египте
    alriyadh.com
    Задержанный мужчина на территории отеля в Египте, где убили двух украинок
    Задержанный мужчина на территории отеля в Египте, где убили двух украинок
    alriyadh.com
    На месте убийства украинок в Египте
    На месте убийства украинок в Египте
    Фото из открытых источников
    На месте убийства украинок в Египте
    На месте убийства украинок в Египте
    alriyadh.com

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    На месте резни в Египте
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