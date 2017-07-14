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Россия
Нападение на отель в Египте: среди пострадавших есть гражданка РФ
17:41
14.07.2017
(обновлено:
17:42 14.07.2017
)
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РИА НОВОСТИ
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