Массовое убийство христиан в Египте. Кадры с места трагедии

В результате нападения на автобус с христианами на юге Египта погибли, по последним данным, от 28 до 35 человек, еще 25 пострадали.

Ранее сообщалось, что боевики обстреляли автобус с коптами-христианами в провинции Эль-Минья на юге Египта. Нападение произошло в районе монастыря Святого Самуила к западу от населенного пункта Эль-Адавва. Христиане направлялись в монастырь из Бени-Суэйфа.

В начале апреля в церквях Египта с разницей в несколько часов прогремели два взрыва. В главной церкви египетского города Танта произошел взрыв, в результате погибли порядка 30 человек, около 80 получили ранения. Подрыв, предположительно, осуществил смертник, прошедший в церковь во время службы.

Позже террорист-смертник подорвал себя у входа в церковь второго по величине города Египта Александрии, где в это время находился коптский патриарх Тавадрос II. В числе погибших в этом теракте числятся четверо сотрудников полиции, которые остановили смертника и не пустили его в церковь, что позволило избежать большего числа жертв.