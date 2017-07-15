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    Напавший на туристов в Хургаде мужчина не совершал ранее преступлений

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    Опасный Египет: убийство туристов в отеле (36)

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    В преступлении подозревается 27-летний Абдеррахман Шаабан Абдеррахман Бадави из деревни Аль-Маншаа аль-Кубра, районного центра Калин провинции Кафар аш-Шейх на севере Египта. В документах он проходит как студент.
    На месте убийства туристов в Египте
    alriyadh.com

    КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Обвиняемый в нападении на туристов в египетском курортном городе Хургада ранее не попадал в поле зрения египетских правоохранительных органов, сообщило издание "Аль-Яум ас-Сабиа" со ссылкой на данные МВД Египта.

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    alriyadh.com
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    "В его личном досье нет ни уголовных, ни политических дел", — приводит издание слова представителя МВД.

    По его данным, в преступлении подозревается 27-летний Абдеррахман Шаабан Абдеррахман Бадави из деревни Аль-Маншаа аль-Кубра, районного центра Калин провинции Кафар аш-Шейх на севере Египта. В документах он проходит как студент.

    Подозреваемого задержали в пятницу на месте преступления у одного из отелей Хургады. Сообщалось, что он с ножом по берегу пробрался с территории общественного пляжа на пляж отеля, где напал на иностранных туристов. В результате, по уточненным данным, две туристки из Германии погибли, еще четыре иностранки получили ранения, в том числе женщина с российским паспортом. В МВД пока не сообщили о мотивах преступления.

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