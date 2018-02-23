Около 10 ножевых ранений. В Хургаде жестоко убили молодую украинку

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. В Египте в съемной квартире нашли мертвой 27-летнюю украинку. Об этом сообщил начальник Управления консульского обеспечения ГКС Василий Кирилич, передает "112.ua".

"Посольство Украины в Египте сообщило, что 21 февраля в городе Хургада была убита гражданка Украины, которая проживала на территории Египта в гражданском браке с гражданином этой страны", — сообщил Кирилич.

По информации местного издания Vetogate, девушка работала в одном из отелей в отделе по работе с гостями. Ее тело обнаружил сожитель по возвращению домой с работы. Девушке нанесли около 10 ударов ножом.

Расследование ведет местная полиция.

В начале января украинцев призывали не ехать в Египет в связи с продлением на три месяца из-за действия в стране чрезвычайного положения.