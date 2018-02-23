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    Около 10 ножевых ранений. В Хургаде жестоко убили молодую украинку

    (обновлено: )55702
    В городе Хургада была убита гражданка Украины, которая проживала на территории Египта в гражданском браке с гражданином этой страны. ЕЕ нашли в номере отеля с 10 ножевыми ранениями.
    Хургада. В центре города.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. В Египте в съемной квартире нашли мертвой 27-летнюю украинку. Об этом сообщил начальник Управления консульского обеспечения ГКС Василий Кирилич, передает "112.ua".

    "Посольство Украины в Египте сообщило, что 21 февраля в городе Хургада была убита гражданка Украины, которая проживала на территории Египта в гражданском браке с гражданином этой страны", — сообщил Кирилич.

    По информации местного издания Vetogate, девушка работала в одном из отелей в отделе по работе с гостями. Ее тело обнаружил сожитель по возвращению домой с работы. Девушке нанесли около 10 ударов ножом.

    Расследование ведет местная полиция.

    В начале января украинцев призывали не ехать в Египет в связи с продлением на три месяца из-за действия в стране чрезвычайного положения.

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