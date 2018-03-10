Как заявил глава Минтуризма страны Хишам Заазуау, целью "местных подстрекателей, осуществивших атаку", было нанесение ущерба туристической индустрии Египта, составляющей значительную часть экономики страны.
Нападение связано с проблемой аренды магазина. Среди нападавших было двое арендаторов. Они не могли заплатить аренду, поскольку в Египте сейчас мало туристов и нет прибыли. А хозяин магазина не хотел уступать и снижать цену за аренду магазина.
По информации египетского министерства внутренних дел, террористы угрожали постояльцам отеля холодным оружием. При этом представители сил безопасности смогли оказать им сопротивление и помешали напавшим скрыться.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".