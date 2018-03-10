наверх
10.03.201807:57
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Хургада

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 19
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Полицейский в Египте. Архивное фото
    Убийство украинки в Египте. Задержан подозреваемый
    14:24 25.02.2018
    693
    Как сообщил начальник Управления консульского обеспечения ДКС Василий Кирилич, "относительно гибели украинки, в Хургаде продолжаются следственные действия, подозреваемый задержан местной полицией".
    На месте убийства туристов в Египте. Архивное фото
    Убийство туристов в Египте: число жертв возросло
    16:41 27.07.2017
    947Опасный Египет: убийство туристов в отеле
    По данным медиков, были проведены подготовительные мероприятия для переправки гражданки Чехии на родину, однако ее состояние внезапно резко ухудшилось.
    На месте резни в Египте
    "Было месиво". Пострадавшая россиянка сообщила подробности резни в Хургаде
    09:21 17.07.2017
    1970Опасный Египет: убийство туристов в отеле
    Российская туристка Елена Михайленко сообщила, что у неё была глубокая рана шеи, а правая рука оказалась полностью изрезана, потому что ей она защищалась от нападения.
    На месте убийства украинок в Египте
    СМИ: устроивший резню на египетском курорте принадлежал к ИГ
    09:25 15.07.2017
    625Опасный Египет: убийство туристов в отеле
    По данным СМИ, преступник исповедовал идеологию ИГ, а на допросе заявил, что "жил по законам шариата". Сообщается также, что преступник говорит по-немецки и перед нападением общался с иностранцами.
    Нападение в Хургаде. Архивное фото
    Целью атаки в Хургаде были российские туристы - СМИ
    04:10 12.01.2016
    195Нападение на отель в Хургаде
    По информации СМИ, двое молодых людей до того, как стать приверженцами радикальных идей, были фанатами одного из известных футбольных каирских клубов.
    Стрельба в Хургаде
    Целью нападения в Хургаде было нанесение ущерба туротрасли Египта - Минтуризма
    21:45 09.01.2016
    450Нападение на отель в Хургаде
    Как заявил глава Минтуризма страны Хишам Заазуау, целью "местных подстрекателей, осуществивших атаку", было нанесение ущерба туристической индустрии Египта, составляющей значительную часть экономики страны.
    Стрельба в Хургаде
    Раненым при нападении на отель Хургады обещают бесплатный отдых в течение 5 лет
    20:10 09.01.2016
    392Нападение на отель в Хургаде
    Губернатор посетил в субботу в больницах города пострадавших. Туристам предложенное Ахмедом Абдаллой понравилась, и они обещали уже в следующем году вновь вернуться на Красное море.
    Стрельба в Хургаде
    Очевидец инцидента в Хургаде: это связано с бизнесом
    15:37 09.01.2016
    527Нападение на отель в Хургаде
    Нападение связано с проблемой аренды магазина. Среди нападавших было двое арендаторов. Они не могли заплатить аренду, поскольку в Египте сейчас мало туристов и нет прибыли. А хозяин магазина не хотел уступать и снижать цену за аренду магазина.
    На месте атаки на отель в Египте
    На месте нападения в отеле Хургады 
    13:46 09.01.2016
    612Нападение на отель в Хургаде
    Двое террористов проникли в пятницу в одну из гостиниц в городе через ресторан, который выходит на улицу. Террористы угрожали постояльцам отеля холодным оружием.
    Стрельба в Хургаде
    Хроника 8 января: новый теракт в Египте, обстрелы в Донбассе, смерти на дорогах в Украине
    11:23 09.01.2016
    2712Нападение на отель в Хургаде
    По меньшей мере трое иностранных туристов стали жертвами нападения вооруженных людей в Хургаде. Равно как и ряд предыдущих терактов, нападение было совершено на религиозной почве.
    Стрельба в Хургаде
    Тотальная проверка отелей Египта началась после нападения в Хургаде
    02:07 09.01.2016
    282Нападение на отель в Хургаде
    По информации египетского министерства внутренних дел, террористы угрожали постояльцам отеля холодным оружием. При этом представители сил безопасности смогли оказать им сопротивление и помешали напавшим скрыться.
    Стрельба в Хургаде
    МИД Австрии подтверждает, что двое австрийцев ранены в Хургаде
    00:29 09.01.2016
    215Нападение на отель в Хургаде
    По информации египетского министерства внутренних дел, двое террористов проникли в пятницу в одну из гостиниц в городе через ресторан, который выходит на улицу.
    Нападение на отель в Хургаде. Видео
    Нападение на отель в Хургаде: кадры с места происшествия 
    23:33 08.01.2016
    1303Нападение на отель в Хургаде
    Двое экстремистов, вооруженных холодным оружием и сигнальным пистолетом, проникли в отель Bella Vista через ресторан, выходящий на улицу. Террористы угрожали постояльцам отеля холодным оружием.
    Стрельба в Хургаде
    Армия берет под охрану все стратегические и туристические объекты в Хургаде
    22:51 08.01.2016
    259Нападение на отель в Хургаде
    "В данный момент армейские части берут под свою охрану стратегические объекты и туристические центры в провинции", - сказал собеседник агентства.
    Стрельба в Хургаде
    Прокуратура Египта начала расследование на месте нападения на отель в Хургаде
    22:39 08.01.2016
    328Нападение на отель в Хургаде
    Ранее МВД Египта сообщило, что двое экстремистов, вооруженных холодным оружием и сигнальным пистолетом, проникли в отель Bella Vista через ресторан, выходящий на улицу.
    Стрельба в Хургаде
    Нападавшие на отель в Хургаде убиты - СМИ
    21:54 08.01.2016
    461Нападение на отель в Хургаде
    Неизвестные вооруженные люди открыли стрельбу в египетском городе Хургада недалеко от входа в гостиницу, в которой останавливаются иностранные туристы.
    Стрельба в Хургаде
    Три туриста ранены при нападении на отель в Хургаде
    21:27 08.01.2016
    1117Нападение на отель в Хургаде
    По имеющейся информации, полиция блокировала город. Один раненый турист направлен в госпиталь.
    Аэродром. Архивное фото
    Рейс Берлин-Хургада экстренно сел в Будапеште из-за угрозы взрыва – СМИ
    14:46 07.12.2015
    1097
    Согласно данным СМИ, на данный момент полицейские проводят обыск в самолете, на борту которого находились 130 пассажиров и семь членов экипажа.
    Самолет
    Пассажирский самолет Берлин-Хургада экстренно сел в Будапеште
    14:39 07.12.2015
    163
    По предварительной информации, самолет, который летел из Берлина в Хургаду, сел в Будапеште из-за сообщений о возможном взрывном устройстве на борту.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Полицейский в Египте. Архивное фото
    Убийство украинки в Египте. Задержан подозреваемый
    14:24 25.02.2018
    693
    Как сообщил начальник Управления консульского обеспечения ДКС Василий Кирилич, "относительно гибели украинки, в Хургаде продолжаются следственные действия, подозреваемый задержан местной полицией".
    Все теги