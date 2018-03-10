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Нападение связано с проблемой аренды магазина. Среди нападавших было двое арендаторов. Они не могли заплатить аренду, поскольку в Египте сейчас мало туристов и нет прибыли. А хозяин магазина не хотел уступать и снижать цену за аренду магазина.