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    Лукашенко рассказал, как повлиял конфликт в Донбассе на Белоруссию

    (обновлено: )1124125
    Лукашенко заявил, что за время конфликта в Донбассе в Белоруссию прибыло около 160 тысяч украинских переселенцев: "Я предоставил всем равные условия с белорусами: бесплатное здравоохранение, бесплатное образование, коммунальные услуги".
    Александр Лукашенко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 фев – РИА Новости Украина. Президент страны Александр Лукашенко заявил, что Минск заинтересован в скорейшем разрешении конфликта на востоке Украины, который негативно отражается на Белоруссии.

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    "Мы заинтересованы в том, чтобы этот конфликт… пожар притушить, чтобы это все побыстрее закончилось, прекратилось", — сказал Лукашенко журналистам в Минске после голосования на местных выборах.

    Лукашенко заявил, что за время конфликта в Донбассе в Белоруссию прибыло около 160 тысяч украинских переселенцев. "Я предоставил всем равные условия с белорусами: бесплатное здравоохранение, бесплатное образование, коммунальные услуги — все, как в Белоруссии. Вы думаете, нам дешево это обошлось? Нет. Но люди попали в беду", — подчеркнул белорусский лидер.

    Он добавил, что в Белоруссию с территории Украины "хлынул поток оружия, взрывчатки", что потребовало решений по усилению охраны границы. "Ведем переговоры с Порошенко, чтобы они со своей стороны выполнили свою часть работы, они очень отстают", — продолжил он.

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    "Я мог бы это (усиление охраны границы – ред.) делать 10-12 лет, а мне надо за три года это сделать", — пояснил Лукашенко.

    Он также отметил, что Минск из-за конфликта в Донбассе испытывает "и политическое, и дипломатическое, и прочее воздействие". "Как от этого отгородиться в эпоху глобального интернета?" – подчеркнул Лукашенко.

    "И потом, дерутся наши братья, брат против брата пошел. Разве это нормально? Я на это спокойно взирать не могу", — заключил он.

    Как сообщалось ранее, Швеция готова принять участие в миротворческой миссии на Донбассе, если Россия и Запад согласятся на это, заявил министр обороны Швеции Петер Хульквист на Мюнхенской конференции по безопасности.

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