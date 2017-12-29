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    Лукашенко об украинцах: я хорошо изучил их еще с молодости

    (обновлено: )41031
    Лукашенко отметил важность скорейшего завершения конфликта в Украине: "Если честно, это из личного, я очень хочу, чтобы в братской нам Украине закончилась война, чтобы там начали жить по-людски".
    Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает украинцев родными братьями для его страны, передает БЕЛТА.

    По его словам, он хорошо знает украинцев еще с молодости, по военной службе.

    Лукашенко на учениях Запад-2017
    REUTERS Vasily Fedosenko
    Лукашенко на учениях "Запад-2017"

    "Это очень трудолюбивый народ, который я хорошо изучил и знаю еще с молодости — мне пришлось служить в Западном пограничном округе. Я так называемых украинских западенцев хорошо узнал. Это очень трудолюбивые, порядочные люди, с которыми надо просто уметь разговаривать", — сказал Лукашенко.

    Он также отметил важность скорейшего завершения конфликта в Украине: "Если честно, это из личного, я очень хочу, чтобы в братской нам Украине закончилась война, чтобы там начали жить по-людски. Для меня это самая важная проблема".

    "Мы не просто соседи — мы родные, братья. Мы переживаем за Украину. Это главное, где мы должны приложить максимум усилий, чтобы локализовать эту проблему", — добавил президент Белоруссии.

    Ранее президент Белоруссии заявил, что сильные государства используют СМИ для дезориентации общества. "Они простреливают нашу страну насквозь", — признал Лукашенко.

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