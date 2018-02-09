В Мексике пытались отправить по почте тигренка. Фотофакт

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина.bigpicture.ru.
Служебная собака, искавшая контрабанду, с большим подозрением отнеслась к одному пластиковому контейнеру. Вскрыв ящик, люди увидели там маленького хищника.
Сообщается, что тигренок не шумел, поскольку перед отправкой ему дали дозу успокоительных.
В коробке проделали дырки для воздуха, но воды и еды не положили, поэтому тигренок был сильно обезвожен — но в целом здоров. Его передали в местный центр по спасению животных.
Как выяснилось, посылку с тигренком должны были отправить из западного штата Халиско в центральный штат Керетаро. Сопроводительные документы к посылке изъяли, а полиция вместе с природоохранным ведомством начала расследование: такое отправление было нелегальным, а условия — неподходящими для животного.
Напомним, фермер Брюс Грабб в шотландской области Абердиншир увидел в своем дворе тигра и вызвал полицию, приехавшие на вызов вооруженные правоохранители целый час думали, как усмирить "дикого зверя"; в итоге выяснилось, что зверь был игрушечный.