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    В Мексике пытались отправить по почте тигренка. Фотофакт

    (обновлено: )98
    Служебная собака, искавшая контрабанду, с большим подозрением отнеслась к одному пластиковому контейнеру. Вскрыв ящик, люди увидели там маленького хищника.
    В Мексике пытались отправить по почте тигренка
    bigpicture.ru

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина.  

    Тигренок испугал взрослого хищника в Японии. Видео
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    Неожиданный бросок тигренка переполошил взрослого хищника
    В Мексике в одной из посылок таможенники нашли живого бенгальского тигренка возрастом примерно два месяца, сообщает bigpicture.ru.

    Служебная собака, искавшая контрабанду, с большим подозрением отнеслась к одному пластиковому контейнеру. Вскрыв ящик, люди увидели там маленького хищника.

    Сообщается, что тигренок не шумел, поскольку перед отправкой ему дали дозу успокоительных.

    В коробке проделали дырки для воздуха, но воды и еды не положили, поэтому тигренок был сильно обезвожен — но в целом здоров. Его передали в местный центр по спасению животных.

    bigpicture.ru
    В Мексике пытались отправить по почте тигренка

    Как выяснилось, посылку с тигренком должны были отправить из западного штата Халиско в центральный штат Керетаро. Сопроводительные документы к посылке изъяли, а полиция вместе с природоохранным ведомством начала расследование: такое отправление было нелегальным, а условия — неподходящими для животного.

    Напомним, фермер Брюс Грабб в шотландской области Абердиншир увидел в своем дворе тигра и вызвал полицию, приехавшие на вызов вооруженные правоохранители целый час думали, как усмирить "дикого зверя"; в итоге выяснилось, что зверь был игрушечный.

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