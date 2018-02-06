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    В мире

    В Британии полицейские целый час пытались усмирить игрушечного тигра

    (обновлено: )14920
    На место происшествия выехали шесть полицейских машин и вооруженный наряд полиции. Однако нарушителем спокойствия оказалась мягкая игрушка в форме лежащего тигра.
    День тигра: жизнь полосатых хищников
    Associated Press Jens Meyer

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Фермер Брюс Грабб в шотландской области Абердиншир увидел в своем дворе тигра и вызвал полицию, приехавшие на вызов вооруженные правоохранители целый час думали, как усмирить "дикого зверя"; в итоге выяснилось, что зверь был игрушечный, сообщает The Herald Scotland во вторник. 

    "Мы получили звонок от крайне обеспокоенного гражданина поздно вечером в субботу по поводу дикого животного, находящегося на свободе на территории фермы в районе Хэттона", — сообщил представитель шотландской полиции, инспектор Джордж Кординер.

    На место происшествия выехали шесть полицейских машин и вооруженный наряд полиции.

    Прибывшие на вызов полицейские в течение целого часа оставались в своих транспортных средствах во время "напряженного противостояния", пытаясь выяснить, как лучше всего усмирить "дикого зверя", пишет The Sun.

    UK Cop Humour в facebook
    Вызвавшая переполох игрушка

    Но 24-летний фермер обратил внимание на то, что "тигр" не двигался. После того, как Грабб подъехал к предпологаемому животному на своем грузовике, он понял, что перед ним — мягкая игрушка в форме лежащего тигра.

    "У меня не было абсолютно никаких сомнений, что он был настоящий — я испугался. Я был обеспокоен тем, что он собирался съесть всех моих коров, прежде чем полиции удалось бы пристрелить его", — сказал фермер.

    Ранее сообщалось, что в Китае в цирке провинции Хэбэй лошадь атаковали дрессированный тигр и львица. Инцидент попал на видео, после чего появился в сети.

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