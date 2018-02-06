Европейские индексы обвалились по итогам торгов

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Основные биржевые индексы Европы завершили торги вторника резким снижением на 2,3-2,6%, так как трейдеры продолжали отыгрывать падение американских рынков в понедельник, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов немецкий индекс DAX опустился на 2,32% — до 12392,66 пункта, а французский CAC 40 — на 2,35%, до 5161,81 пункта. Таким образом, оба индекса оказались на минимумах с сентября. Наибольшее снижение продемонстрировал британский FTSE 100, обрушившись на 2,64%, до 7141,4 пункта — самого низкого уровня с апреля прошлого года, сообщает Прайм.

Падение на биржах Европы началось после того, как в понедельник обрушились основные фондовые индексы США. Распродажа акций произошла из-за опасений инвесторов относительно рекордного роста доходности гособлигаций США и возможного ускорения подъема ставки Федеральной резервной системой (ФРС) из-за высоких показателей инфляции.

"До этого ещё не дошло, но шансы на то, что эта распродажа превратится в полномасштабный "медвежий" рынок, резко возросли. Если инвесторы буду в первую очередь обращать внимание на финотчетности и общие показатели роста мировой экономики, у нас будут основания для оптимизма. Однако если панический страх все же охватит рынки, снижение уже будет трудно остановить", — считает старший аналитик рынка ETX Capital Нил Уилсон, мнение которого приводит агентство Market Watch.