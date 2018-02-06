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    Белый дом после обрушения биржевых индексов назвал экономику США крепкой

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    Основные фондовые индексы США рухнули на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности облигаций США, Dow Jones и S&P 500 аннулировали таким образом весь рост за 2018 год.
    Вашингтон. Белый дом
    RIA News Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Белый дом вновь назвал экономику крепкой после очередного падения биржевых индексов.

    Президент Дональд Трамп "сосредоточен на долговременном поддержании фундаментальных экономических показателей, которые остаются исключительно крепкими", говорится в заявлении Белого дома.

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    Основные фондовые индексы США по итогам понедельника, 5 февраля, рухнули на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности облигаций США, Dow Jones и S&P 500 аннулировали таким образом весь рост за 2018 год.

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    По предварительным данным бирж, Dow Jones потерял 4,6%, составив 24345,75 пункта, S&P 500 —4,1%, опустившись до 2648,96 пункта, Nasdaq —3,78%, до 6967,53 пункта.

    Dow Jones упал ниже отметки в 25000 пунктов, опускаясь в ходе торгов более чем на 1500 пунктов, а по итогам дня — на 1175 пунктов, что является максимумом за всю историю индекса. В процентном соотношении это максимальное падение с августа 2011 года.

    Ранее в понедельник сообщалось, что цена на нефть начала резко снижаться

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