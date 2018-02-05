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    СМИ назвали причину масштабной катастрофы пассажирского поезда в США

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    По информации СМИ, участок дороги, где столкнулись поезда, контролируется компанией CSX Corporation. Сигнальные системы на участке не работали, но компания дала работникам поезда устное разрешение двигаться по выбранному пути.
    Столкновения поездов в Южной Каролине
    @NBCNews

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Руководство железной дороги в Южной Каролине дало пассажирскому поезду Amtrak устное разрешение следовать по пути с неправильно установленными стрелками, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

    В Италии возле Милана поезд сошел с рельсов
    REUTERS Stringer
    Крушение поезда в Италии: сотни раненых и искореженные вагоны

    Поезд Amtrak Нью-Йорк — Майами столкнулся с грузовым составом у города Пайн Ридж в воскресенье утром по местному времени. В поезде находились 139 пассажиров и восемь членов бригады. В результате несколько вагонов сошли с рельсов, погибли два сотрудника Amtrak, 116 человек были госпитализированы. Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер сообщил, что поезд следовал не по тому пути из-за неправильно установленных стрелок.

    Участок дороги, где столкнулись поезда, контролируется компанией CSX Corporation, отмечает NBC. Сигнальные системы на участке не работали, но компания дала работникам поезда устное разрешение двигаться по выбранному пути.

    Источники телеканала также сообщили, что на пути не была установлена система управления движением поездов, разработанная для предотвращения аварий.

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