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    Столкновение поездов в США: погибли двое, ранены 70 человек

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    Пассажирский поезд компании Amtrak, следовавший по маршруту Нью-Йорк – Майами, столкнулся с грузовым железнодорожным составом около города Пайн Ридж в воскресенье утром по местному времени.
    Столкновение поездов в США
    instagram.com/analognightmare/

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. В результате столкновения пассажирского поезда компании Amtrak с грузовым железнодорожным составом в американском штате Южная Каролина погибли два человека и ранены 70, сообщил представитель офиса шерифа округа Лексингтон.

    "К настоящему моменту мы доставили около 70 пассажиров с различными ранениями в местные больницы", — сказал представитель офиса шерифа на пресс-конференции, которая транслировалась на официальной странице управления по чрезвычайным ситуациям штата в Facebook.

    twitter.com/LCSD_News
    Столкновение поездов в США

    Пассажирский поезд компании Amtrak, следовавший по маршруту Нью-Йорк – Майами, столкнулся с грузовым железнодорожным составом около города Пайн Ридж в воскресенье утром по местному времени.

    По данным Amtrak, в поезде находились 139 пассажиров и восемь членов экипажа. В результате столкновения несколько вагонов состава сошли с рельсов. На месте происшествия работают спасатели.

    Напомним, ранее поезд с американскими конгрессменами врезался в грузовик в Западной Виргинии.

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