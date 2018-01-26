Альпинисты застряли в Гималаях на высоте 7,4 тыс метров

КИЕВ, 26 янв – РИА Новости Украина. Два альпиниста — поляк и француз — застряли в Гималаях на высоте 7,4 тысячи метров, сообщил представить организации "Польский зимний гималаизм" Януш Майер.

"Мы получили информацию из Франции. Элизабет Револ и Томаш Мацкевич застряли на высоте около 7,4 тысячи метров под куполом Нанга-Парбат", — говорится в сообщении.

По данным Майера, альпинисты провели на этой высоте ночь и предприняли неудачную попытку спуститься вниз.

"В настоящее момент они находятся по-прежнему на высоте около 7,4 тысячи метров в ожидании помощи", — сказал он.

Уже организована спасательная операция, которую координируют польские и французские дипломаты.

Гора Нанга-Парбат находится на северо-западе Гималаев и является девятым по высоте восьмитысячником мира. Входит в первую тройку самых опасных для восхождения восьмитысячников со смертностью 22,3 % по отношению к числу достигших вершины.

Напомним, Татьяна Яловчак стала первой украинкой, совершившей восхождения на семь высочайших вершин мира. Альпинистка установила рекорд, поднявшись на пик Винсона в Антарктиде.