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    Альпинисты застряли в Гималаях на высоте 7,4 тыс метров

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    Альпинисты провели на этой высоте ночь и предприняли неудачную попытку спуститься вниз. В настоящее момент они находятся по-прежнему на высоте около 7,4 тысячи метров в ожидании помощи.
    Вид на Гималаи
    RIA News А. Соломонов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 янв – РИА Новости Украина. Два альпиниста — поляк и француз — застряли в Гималаях на высоте 7,4 тысячи метров, сообщил представить организации "Польский зимний гималаизм" Януш Майер.

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    "Мы получили информацию из Франции. Элизабет Револ и Томаш Мацкевич застряли на высоте около 7,4 тысячи метров под куполом Нанга-Парбат", — говорится в сообщении.

    По данным Майера, альпинисты провели на этой высоте ночь и предприняли неудачную попытку спуститься вниз.

    "В настоящее момент они находятся по-прежнему на высоте около 7,4 тысячи метров в ожидании помощи", — сказал он.

    Уже организована спасательная операция, которую координируют польские и французские дипломаты.

    Гора Нанга-Парбат находится на северо-западе Гималаев и является девятым по высоте восьмитысячником мира. Входит в первую тройку самых опасных для восхождения восьмитысячников со смертностью 22,3 % по отношению к числу достигших вершины.

    Напомним, Татьяна Яловчак стала первой украинкой, совершившей восхождения на семь высочайших вершин мира. Альпинистка установила рекорд, поднявшись на пик Винсона в Антарктиде. 

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