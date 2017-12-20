В Украине появилась альпинистка, покорившая 7 величайших вершин мира

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Татьяна Яловчак стала первой украинкой, совершившей восхождения на семь высочайших вершин мира. Альпинистка установила рекорд, поднявшись на пик Винсона в Антарктиде.

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"Татьяна Яловчак и Игорь Грушко. Антарктида, декабрь 2017 года. Оба выполнили программу "7 Вершин", преодолев сложнейшие испытания. Татьяна стала первой украинской спортсменкой, совершившей восхождения на высочайшие точки всех континентов!! Всего в украинском альпинизме это удалось сделать еще двум альпинистам: Игорю Похвалину и Сергею Ковалеву", — говорится в сообщении на странице Яловчак в Facebook.

Facebook Національний Реєстр Рекордів Татьяна Яловчак - первая украинка, покорившая 7 величайших вершин мира

Напомним, в мае 2016 года Татьяна Яловчак — поднялась на вершину Эвереста и стала второй украинкой покорившей гору. Первой украинской женщиной, покорившей Эверест, стала Ирина Галай.