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    В Украине появилась альпинистка, покорившая 7 величайших вершин мира

    (обновлено: )13221
    Татьяна Яловчак стала первой украинкой, выполнившей программу "7 вершин". Ранее альпинистка также покорила самую высокую вершину - Эверест.
    Татьяна Яловчак - первая украинка, покорившая 7 величайших вершин мира
    Facebook Татьяны Яловчак

    КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Татьяна Яловчак стала первой украинкой, совершившей восхождения на семь высочайших вершин мира. Альпинистка установила рекорд, поднявшись на пик Винсона в Антарктиде. 

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    "Татьяна Яловчак и Игорь Грушко. Антарктида, декабрь 2017 года. Оба выполнили программу "7 Вершин", преодолев сложнейшие испытания. Татьяна стала первой украинской спортсменкой, совершившей восхождения на высочайшие точки всех континентов!!  Всего в украинском альпинизме это удалось сделать еще двум альпинистам: Игорю Похвалину и Сергею Ковалеву", — говорится в сообщении на странице Яловчак в Facebook.

    Facebook Національний Реєстр Рекордів
    Татьяна Яловчак - первая украинка, покорившая 7 величайших вершин мира

    Напомним, в мае 2016 года Татьяна Яловчак — поднялась на вершину Эвереста и стала второй украинкой покорившей гору. Первой украинской  женщиной, покорившей Эверест, стала Ирина Галай.

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