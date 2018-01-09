Сугробы выше человека: французские Альпы попали под удар урагана

Из-за бушующего на Западе Европы урагана "Элеанор" семь французских департаментов объявили "оранжевый" статус предупреждения, порывы ветра на этой территории достигают 147 км/час. Более 200 тысяч домов остались без электричества, включая 30 тысяч в Парижском регионе.

На западе Франции шторм "Элеанор" нанес значительный ущерб и привел к гибели одного человека, сообщает ВВС. Во Французских Альпах погиб спортсмен-горнолыжник, еще 15 человек получили травмы по всей Франции, среди них четверо находятся в тяжелом состоянии.

Позднее число погибших в результате урагана "Элеанор" во Франции увеличилось до шести.

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