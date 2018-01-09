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    Фотоленты

    Сугробы выше человека: французские Альпы попали под удар урагана

    (обновлено: )122
    Французские Альпы пострадали от снежных бурь
    Французские Альпы пострадали от снежных бурь
    Французские Альпы пострадали от снежных бурь
    Французские Альпы пострадали от снежных бурь
    Французские Альпы пострадали от снежных бурь
    Французские Альпы пострадали от снежных бурь
    Французские Альпы пострадали от снежных бурь
    Французские Альпы пострадали от снежных бурь
    Французские Альпы пострадали от снежных бурь
    Французские Альпы пострадали от снежных бурь
    Французские Альпы пострадали от снежных бурь
    Французские Альпы пострадали от снежных бурь
    Французские Альпы пострадали от снежных бурь
    Французские Альпы пострадали от снежных бурь
    Французские Альпы пострадали от снежных бурь
    Французские Альпы пострадали от снежных бурь
    twitter.com/KeraunosObs
    Французские Альпы пострадали от снежных бурь
    JEAN-PIERRE CLATOT / AFP
    Французские Альпы пострадали от снежных бурь
    PHILIPPE DESMAZES / AFP
    Французские Альпы пострадали от снежных бурь
    JEAN-PIERRE CLATOT / AFP
    Французские Альпы пострадали от снежных бурь
    JEAN-PIERRE CLATOT / AFP
    Французские Альпы пострадали от снежных бурь
    JEAN-PIERRE CLATOT / AFP
    Французские Альпы пострадали от снежных бурь
    JEAN-PIERRE CLATOT / AFP
    Французские Альпы пострадали от снежных бурь
    PHILIPPE DESMAZES / AFP
    Французские Альпы пострадали от снежных бурь
    PHILIPPE DESMAZES / AFP
    Французские Альпы пострадали от снежных бурь
    PHILIPPE DESMAZES / AFP
    Французские Альпы пострадали от снежных бурь
    PHILIPPE DESMAZES / AFP
    Французские Альпы пострадали от снежных бурь
    twitter.com/snowrep
    Французские Альпы пострадали от снежных бурь
    twitter.com/KeraunosObs
    Французские Альпы пострадали от снежных бурь
    twitter.com/severeweatherEU
    Французские Альпы пострадали от снежных бурь
    JEAN-PIERRE CLATOT / AFP

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    Из-за бушующего на Западе Европы урагана "Элеанор" семь французских департаментов объявили "оранжевый" статус предупреждения, порывы ветра на этой территории достигают 147 км/час. Более 200 тысяч домов остались без электричества, включая 30 тысяч в Парижском регионе.

    На западе Франции шторм "Элеанор" нанес значительный ущерб и привел к гибели одного человека, сообщает ВВС. Во Французских Альпах погиб спортсмен-горнолыжник, еще 15 человек получили травмы по всей Франции, среди них четверо находятся в тяжелом состоянии.

    Позднее число погибших в результате урагана "Элеанор" во Франции увеличилось до шести.

    Смотрите также: Капризы природы: в Сахаре выпал снег

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