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    В швейцарских Альпах сошли лавины: погибли три альпиниста

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    Жертвами стали мужчина и женщина из Швейцарии и мужчина из Франции, которые совершали восхождение в момент схода лавин.
    Сход лавины. Архивное фото
    @BFMTV

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. 

    Мощная лавина в Приэльбрусье едва не погребла горнолыжный курорт. Видео
    Facebook Oleg Koshkarev
    Мощная лавина в Приэльбрусье едва не погребла горнолыжный курорт
    В результате схода лавин в швейцарских Альпах за последние три дня погибли три альпиниста, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.

    Жертвами стали мужчина и женщина из Швейцарии и мужчина из Франции, которые совершали восхождение в момент схода лавин.

    Кроме того, пострадали еще двое альпинистов, они были обнаружены спасателями и доставлены в больницу.

    Ранее телерадиокомпания ORF Tirol со ссылкой на местную полицию сообщила, что почти 40 человек эвакуированы из-за обвала, который произошел в долине Виппталь в австрийских Альпах в сочельник католического Рождества, около 70 жителей оказались изолированы от внешнего мира.

    Ранее в ГСЧС сообщили, что 24-25 декабря из-за оттепели в горах Львовской области ожидается значительное снеголавинная опасность — 3 уровень.

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