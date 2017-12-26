В швейцарских Альпах сошли лавины: погибли три альпиниста

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина.

В результате схода лавин в швейцарских Альпах за последние три дня погибли три альпиниста, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.

Жертвами стали мужчина и женщина из Швейцарии и мужчина из Франции, которые совершали восхождение в момент схода лавин.

Кроме того, пострадали еще двое альпинистов, они были обнаружены спасателями и доставлены в больницу.

Ранее телерадиокомпания ORF Tirol со ссылкой на местную полицию сообщила, что почти 40 человек эвакуированы из-за обвала, который произошел в долине Виппталь в австрийских Альпах в сочельник католического Рождества, около 70 жителей оказались изолированы от внешнего мира.

Ранее в ГСЧС сообщили, что 24-25 декабря из-за оттепели в горах Львовской области ожидается значительное снеголавинная опасность — 3 уровень.