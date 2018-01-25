В Италии пассажирский поезд сошел с рельсов, есть жертвы

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. В Италии близ Милана сошел с рельсов региональный поезд, в результате чего погибли не менее двух человек.

Как сообщает итальянский телеканал РАИ, еще около 100 человек получили различные травмы, из них 10 находятся в тяжелом состоянии.

Отмечается, что жертв может оказаться больше. Спасатели продолжают извлекать людей из покореженных вагонов.

На месте происшествия работает полиция. Движение транспорта в районе аварии крайне затруднено.

Причина катастрофы пока неизвестна.

REUTERS Stringer В Италии возле Милана поезд сошел с рельсов

Напомним, шесть человек пострадали в результате столкновения поезда с автобусом на территории морского порта в Черноморске Одесской области.