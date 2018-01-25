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    В мире

    В Италии пассажирский поезд сошел с рельсов, есть жертвы

    (обновлено: )77
    Около 100 человек получили различные травмы, из них 10 находятся в тяжелом состоянии. Спасатели продолжают извлекать людей из покореженных вагонов.
    В Италии возле Милана поезд сошел с рельсов
    REUTERS Stringer

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. В Италии близ Милана сошел с рельсов региональный поезд, в результате чего погибли не менее двух человек.

    Как сообщает итальянский телеканал РАИ, еще около 100 человек получили различные травмы, из них 10 находятся в тяжелом состоянии.

    Отмечается, что жертв может оказаться больше. Спасатели продолжают извлекать людей из покореженных вагонов.

    На месте происшествия работает полиция. Движение транспорта в районе аварии крайне затруднено.

    Причина катастрофы пока неизвестна.

    REUTERS Stringer
    В Италии возле Милана поезд сошел с рельсов

    Напомним, шесть человек пострадали в результате столкновения поезда с автобусом на территории морского порта в Черноморске Одесской области.

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