В Австралии поезд врезался в ограждение, около 20 пострадавших

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости. Поезд врезался в ограждение на железнодорожной станции в австралийском Сиднее, в результате чего 16 человек пострадали, сообщает газета Sydney Morning Herald.

Согласно сообщению, инцидент произошел в понедельник около 10.00 по местному времени (01.00 по Киеву) на станции "Ричмонд" на северо-западе Сиднея. Поезд врезался в буферный упор в конце платформы, в результате чего пострадали 16 человек. По меньшей мере трое из них получили серьезные травмы.

На место происшествия прибыли кареты скорой помощи, пожарные и три вертолета.

Причина инцидента пока не установлена. Представитель пассажирской железнодорожной системы Сиднея Говард Коллинз охарактеризовал случившееся как "необычайное событие".

Ранее на нерегулируемом железнодорожном переезде вблизи города Акимовка в Запорожской области в воскресенье, 14 января, локомотив пассажирского поезда № 86 "Львов – Новоалексеевка" столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-2101. Водитель и пассажир авто госпитализированы.