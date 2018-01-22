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    В Австралии поезд врезался в ограждение, около 20 пострадавших

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    В Сиднее поезд врезался в буферный упор в конце платформы, в результате чего пострадали 16 человек. По меньшей мере трое из них получили серьезные травмы.
    Поезд врезался в ограждение на станции в австралийском Сиднее
    smh.com.au

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости. Поезд врезался в ограждение на железнодорожной станции в австралийском Сиднее, в результате чего 16 человек пострадали, сообщает газета Sydney Morning Herald.

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    Согласно сообщению, инцидент произошел в понедельник около 10.00 по местному времени (01.00 по Киеву) на станции "Ричмонд" на северо-западе Сиднея. Поезд врезался в буферный упор в конце платформы, в результате чего пострадали 16 человек. По меньшей мере трое из них получили серьезные травмы.

    На место происшествия прибыли кареты скорой помощи, пожарные и три вертолета.

    Причина инцидента пока не установлена. Представитель пассажирской железнодорожной системы Сиднея Говард Коллинз охарактеризовал случившееся как "необычайное событие".

    Ранее на нерегулируемом железнодорожном переезде вблизи города Акимовка в Запорожской области в воскресенье, 14 января, локомотив пассажирского поезда № 86 "Львов – Новоалексеевка" столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-2101. Водитель и пассажир авто госпитализированы.

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