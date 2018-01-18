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    В Огайо зампрокурора в суде застрелил подростка

    (обновлено: )172
    Дело в отношении 16-летнего подростка об угрозах применения огнестрельного оружия слушалось в суде по делам несовершеннолетних. В зале суда возник конфликт между заместителем прокурора, подростком и членами его семьи.
    Полиция США
    REUTERS Carlo Allegr

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Заместитель прокурора округа Франклин в американском штате Огайо застрелил несовершеннолетнего подсудимого во время слушания, передает телеканал WCPO со ссылкой на полицию.

    Отмечается, что дело в отношении 16-летнего подростка об угрозах применения огнестрельного оружия слушалось в суде по делам несовершеннолетних в среду в первой половине дня.

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    В зале суда возник конфликт между заместителем прокурора, подростком и членами его семьи. Чиновника сбили с ног и начали избивать, он был вынужден открыть огонь и попал в подсудимого. Подростка госпитализировали, однако от полученного ранения он скончался.

    Ранее сообщалось, что полицейский застрелил безоружного чернокожего мужчину в Оклахоме. 

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