В Огайо зампрокурора в суде застрелил подростка

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Заместитель прокурора округа Франклин в американском штате Огайо застрелил несовершеннолетнего подсудимого во время слушания, передает телеканал WCPO со ссылкой на полицию.
Отмечается, что дело в отношении 16-летнего подростка об угрозах применения огнестрельного оружия слушалось в суде по делам несовершеннолетних в среду в первой половине дня.
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В зале суда возник конфликт между заместителем прокурора, подростком и членами его семьи. Чиновника сбили с ног и начали избивать, он был вынужден открыть огонь и попал в подсудимого. Подростка госпитализировали, однако от полученного ранения он скончался.
Ранее сообщалось, что полицейский застрелил безоружного чернокожего мужчину в Оклахоме.