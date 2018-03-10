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    Огайо

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 23
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    Полиция США
    В Огайо зампрокурора в суде застрелил подростка
    02:51 18.01.2018
    583
    Дело в отношении 16-летнего подростка об угрозах применения огнестрельного оружия слушалось в суде по делам несовершеннолетних. В зале суда возник конфликт между заместителем прокурора, подростком и членами его семьи.
    Полиция США
    В школе американского Колумбуса произошла стрельба
    16:46 08.09.2017
    69
    По данным полиции американского города Колумбус, оперативная группа произвела задержание и изъяла у подозреваемого оружие. Пострадавших в результате инцидента нет.
    В Огайо один человек погиб, еще семь пострадали при аварии на аттракционе
    Авария на аттракционе в США: оторвалась кабина с людьми 
    17:41 27.07.2017
    1781
    Один человек погиб, пятеро находятся в критическом состоянии в результате поломки аттракциона на ярмарке в американском штате Огайо, сообщает телеканал NBC4i.
    Стрельба в ночном клубе в Огайо
    В результате стрельбы в ночном клубе в Огайо ранены 9 человек - полиция
    23:11 16.04.2017
    42
    По данным полиции, среди пострадавших в результате стрельбы в ночном клубе в штате Огайо пять женщин и четыре мужчины. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии.
    Полицейский автомобиль в США. Архивное фото
    Стрельба произошла у клуба в США: ранены девять человек
    13:49 16.04.2017
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    Сообщения о стрельбе поступили в полицию около 03.20 воскресенья. По данным полиции, пострадавшие госпитализированы, состояние двоих раненых оценивается как критическое.
    Стрельба в Огайо
    Стрельба в ночном клубе в Огайо: один человек погиб, 14 человек ранены 
    16:52 26.03.2017
    82
    По меньшей мере, один человек стал жертвой стрельбы в ночном клубе в американским штате Огайо, еще 14 человек получили ранения. Инцидент произошел в ночном клубе Cameo Nightclub города Цинциннати.
    Самка гориллы, рожденная в неволе, по имени Коло
    Первая в мире горилла, родившаяся в зоопарке, скончалась в США 
    04:38 19.01.2017
    113
    Возраст самки гориллы по имени Коло более чем на 20 лет превышает среднюю продолжительность жизни горилл, содержащихся в неволе, которая составляет примерно 37,5 лет.
    Полиция на месте нападения в Университете Огайо
    Гражданин РФ получил ранения при атаке в университете Огайо
    03:56 03.12.2016
    89
    Пресс-секретарь посольства Николай Лахонин заявил, что в событиях в Огайо пострадал российский гражданин. По его словам, пострадавший получил ножевые ранения, но сейчас с ним "все в порядке".
    Полиция на месте нападения в Университете Огайо
    Совершивший нападение в Университете штата Огайо был студентом
    01:07 29.11.2016
    333
    По информации директора государственного департамента Огайо по общественной безопасности Моники Молл, нападавшего звали Абдул Разак Али Артан, он был студентом Университета штата Огайо.
    Стрельба в университете Огайо
    Стрельба в университете Огайо: ранены восемь человек 
    18:29 28.11.2016
    264
    Пострадавшие доставлены в местные больницы, информации о характере ранений пока нет, сообщается лишь, что один из пострадавших в критическом состоянии. СМИ сообщают, что к расследованию подключилось ФБР.
    Горилла
    В зоопарке США в вольер к горилле упал ребенок
    07:37 29.05.2016
    2777
    Ребенок прополз через ограждение вольера и упал в ров. 17-летний самец гориллы Харамбе, который весил более 180 килограмм, спустился в ров и схватил мальчика.
    Полиция США
    Несколько плантаций конопли обнаружены на месте убийства семьи в Огайо
    07:08 25.04.2016
    111
    Прокурор отметил, что убийство было заранее тщательно спланировано, и это расследование займет у полиции достаточно много времени. В настоящий момент в деле задействованы около 100 сотрудников правоохранительных органов.
    Пострадавших в США. Архивное фото
    Неизвестный в Огайо открыл стрельбу на улице, погиб годовалый ребенок – ТВ
    22:27 15.01.2016
    101
    По данным полиции, неизвестный открыл стрельбу по ребенку, мужичине и женщине, когда они находились около жилого дома, малыш впоследствии скончался. Мужчина и женщина были госпитализированы и через некоторое время вышли из больницы.
    Полиция США
    В штате Огайо в результате стрельбы погибла женщина и ранен мужчина
    03:54 29.10.2015
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    Инцидент произошел в среду около 20.00 по местному времени (в четверг 02.00 по по Киеву). Врачи, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть женщины.
    Тюрьма в США. Архивное фото
    Власти Огайо отложили казни из-за отсутствия смертельной инъекции
    01:58 20.10.2015
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    Как сообщается, отсрочка от приведения смертного приговора в исполнение была выдана 12 заключенным. Более чем двум десяткам заключенным выданы отсрочки до 2019 года.
    На месте стрельбы в Кливленде
    Мужчина погиб, ребенок ранен при стрельбе в американском штате Огайо
    05:20 20.09.2015
    65
    Как сообщают СМИ, неизвестный афроамериканец подошел к транспортному средству и открыл огонь по пассажирам. Подозреваемый скрылся с места преступления предположительно на автомобиле белого цвета.
    Сербский теннисист Новак Джокович. Архивное фото
    Долгополов уступил Джоковичу в теннисном турнире в Цинциннати
    23:49 22.08.2015
    145
    Джокович, получивший первый номер посева, в субботнем полуфинале сломил сопротивление украинца Александра Долгополова. На корте соперники провели 2 часа 21 минуту.
    Рафаэль Надаль из Испании во время теннисного турнира Кубка Роджерса в Канаде
    Надаль проиграл Лопесу в третьем круге теннисного турнира
    07:27 21.08.2015
    59
    Надаль, посеянный восьмым, в матче третьего круга проиграл своему соотечественнику Фелисиано Лопесу со счетом 7:5, 4:6, 6:7 (3:7). Теннисисты провели на корте 2 часа 25 минут.
    Украинская теннисистка Элина Свитолина
    Свитолина успешно стартовала в Цинциннати
    10:43 20.08.2015
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    Свой второй матч на турнире 20-летняя харьковчанка, посеянная под 14-м номером, завершила за 1 час 41 минуту, обыграв в ночь на четверг Бушар из Канады - 7: 6 (8: 6), 7: 5.
    Камера наружного наблюдения запечатлела торнадо в Огайо
    Кадры торнадо в Огайо, снятые камерой наружного наблюдения 
    13:10 27.05.2015
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    На город Биверкрик в штате Огайо Соединенных Штатов Америки обрушился торнадо. Смотрите кадры разрушительной стихии, которая запечатлела камера наружного наблюдения.
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