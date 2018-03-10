Дело в отношении 16-летнего подростка об угрозах применения огнестрельного оружия слушалось в суде по делам несовершеннолетних. В зале суда возник конфликт между заместителем прокурора, подростком и членами его семьи.
Пострадавшие доставлены в местные больницы, информации о характере ранений пока нет, сообщается лишь, что один из пострадавших в критическом состоянии. СМИ сообщают, что к расследованию подключилось ФБР.
Прокурор отметил, что убийство было заранее тщательно спланировано, и это расследование займет у полиции достаточно много времени. В настоящий момент в деле задействованы около 100 сотрудников правоохранительных органов.
По данным полиции, неизвестный открыл стрельбу по ребенку, мужичине и женщине, когда они находились около жилого дома, малыш впоследствии скончался. Мужчина и женщина были госпитализированы и через некоторое время вышли из больницы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".