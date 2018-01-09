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    В мире

    Карма настигла. В США мужчина поджег паука и остался без дома

    (обновлено: )16920
    Пламя от паука переметнулось на занавески в квартире и на коллекцию флагов, которые висели на стенах. В итоге, пожар охватил весь дом.
    В США мужчина поджег паука и сжег дом
    twitter.com/damonarthur

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Американец решил убить большого паука-волка и поджег его зажигалкой, пишет Buzzfeed.

    Однако паук прыгнул на матрац, распространив огонь на него и на другие вещи.

    По данным СМИ, пламя переметнулось на занавески и на коллекцию флагов, которые висели на стенах. В итоге, пожар охватил весь дом.

    twitter.com/damonarthur
    В США мужчина поджег паука и сжег дом

    В итоге никто из жильцов не пострадал, однако самому зданию был нанесен значительный ущерб. Теперь жильцам придется переехать.

    О судьбе самого паука не сообщается.

    Как сообщалось ранее, только за первую неделю этого года в Украине на пожарах погибли 58 человек.

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