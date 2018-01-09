Карма настигла. В США мужчина поджег паука и остался без дома

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Американец решил убить большого паука-волка и поджег его зажигалкой, пишет Buzzfeed.

Однако паук прыгнул на матрац, распространив огонь на него и на другие вещи.

По данным СМИ, пламя переметнулось на занавески и на коллекцию флагов, которые висели на стенах. В итоге, пожар охватил весь дом.

twitter.com/damonarthur В США мужчина поджег паука и сжег дом

В итоге никто из жильцов не пострадал, однако самому зданию был нанесен значительный ущерб. Теперь жильцам придется переехать.

О судьбе самого паука не сообщается.

Как сообщалось ранее, только за первую неделю этого года в Украине на пожарах погибли 58 человек.