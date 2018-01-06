Малолетние дети погибли при пожаре в Житомирской области

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. В Житомирской области в результате пожара в частном доме погибли двое, сообщает пресс-служба ГСЧС в Житомирской области.

Как отмечается, накануне, 5 января, около 17.00 в Службу спасения "101" от центра экстренной медицины поступило сообщение о том, что в с. Копище Олевского района произошел пожар и пострадал ребенок. Для выяснения обстоятельств возгорания на место происшествия выехала оперативная группа Олевского районного сектора Управления ГСЧС в Житомирской области.

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"Как выяснилось, в тот вечер хозяин был на работе, а его жена ушла хлопотать по хозяйству и оставила на кровати двоих детей. Трехмесячная дочка в это время спала, а полуторагодовалый мальчик игрался. Через несколько минут женщина вернулась, однако, когда открыла входную дверь сильное задымление не позволило ей попасть в дом. Перепуганная мать позвала на помощь соседей, которые самостоятельно потушили пожар, не вызывая подразделения ГСЧС", — говорится в сообщении.

ГУ ГСЧС Украины в Житомирской области Пожар в Житомирской области, в результате которого погибли двое детей

В кровати были обнаружены тела двух мертвых детей.

В результате пожара огнем повреждены кровать и обуглены стены в комнате дома. Рядом с кроватью на месте происшествия спасатели заметили использованные спички. Вероятно, возгорание произошло из-за детских шалостей с огнем. Окончательные обстоятельства пожара устанавливают специалисты.

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