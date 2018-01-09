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    Глава МИД Польши Ващиковский отправлен в отставку

    (обновлено: )34431
    Соответствующее решение об отставке главы МИД глава польского кабмина представил президенту страны Анджею Дуде в ходе торжественной церемонии в Варшаве.
    Министр иностранных дел Республики Польша Витольд Ващиковский
    Украинское фото

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий отправил главу МИД Польши Витольда Ващиковского в отставку, передает корреспондент РИА Новости.

    Матеуш Моравецкий
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Соответствующее решение глава польского кабмина представил президенту страны Анджею Дуде в ходе торжественной церемонии в Варшаве. Ващиковский на церемонии не присутствовал, он покинул президентский дворец за несколько минут до ее начала.

    Также Моравецкий отправил в отставку главу министерства национальной обороны страны Антони Мачеревича.

    В конце 2017 года правительство Польши под руководством Беаты Шидло ушло в отставку. Ее сменил бывший вице-премьер Матеуш Моравецкий. Свои должности в новом правительстве тогда сохранили все министры. Шидло стала вице-премьером.

    До новогодних праздников Моравецкий произвел первые перестановки в составе кабинета министров. Вместо Эльжбеты Витек политический кабинет совета министров возглавил Марек Сузский — депутат сейма.

    Беату Кемпу на посту шефа канцелярии премьера сменил Михал Дворчик — замминистра обороны. Должность пресс-секретаря вместо Рафала Бохенека заняла Иоанна Коптиньская.

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