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    Премьера Австралии оштрафовали из-за фото

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    Либеральный политик, владеющий особняком на берегу в богатом районе, сказал, что правила безопасности на море носят "весьма условный характер", но он "усвоил урок".
    Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл
    Associated Press Andrew Taylor

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Премьер-министра Австралии Малькольма Тернбулла оштрафовали на $250 после того, как в сети опубликовали фото, где он управляет лодкой без спасательного жилета, сообщает The Telegraph.

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    После этого Тернбулл принес извинения в Facebook.

    Либеральный политик, владеющий особняком на берегу в богатом районе, сказал, что правила безопасности на море носят "весьма условный характер", но он "усвоил урок".

    По словам Тернбулла, он только перемещал лодку на короткую дистанцию и был близок к берегу, когда была сделана фотография.

    "Водная безопасность особенно важна в это время года, и, как я обнаружил сегодня, все мы должны быть очень внимательны к правилам о ношении спасательных жилетов", — сказал политик.

    "Итак, извлеченный урок: я всегда буду следить за тем, чтобы постоянно носил спасательный жилет в своей лодке, независимо от того, насколько близко я нахожусь к берегу", — добавил он. 

    Напомним, в Австралии местная авиакомпания Qantas не пропустила в VIP-зал ожидания аэропорта в Мельбурне известную британскую певицу поп группы The Human League Джоанну Кейтрал. Причина — исполнительница была обута в угги. 

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