Премьера Австралии оштрафовали из-за фото

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Премьер-министра Австралии Малькольма Тернбулла оштрафовали на $250 после того, как в сети опубликовали фото, где он управляет лодкой без спасательного жилета, сообщает The Telegraph.

После этого Тернбулл принес извинения в Facebook.

Либеральный политик, владеющий особняком на берегу в богатом районе, сказал, что правила безопасности на море носят "весьма условный характер", но он "усвоил урок".

По словам Тернбулла, он только перемещал лодку на короткую дистанцию и был близок к берегу, когда была сделана фотография.

"Водная безопасность особенно важна в это время года, и, как я обнаружил сегодня, все мы должны быть очень внимательны к правилам о ношении спасательных жилетов", — сказал политик.

"Итак, извлеченный урок: я всегда буду следить за тем, чтобы постоянно носил спасательный жилет в своей лодке, независимо от того, насколько близко я нахожусь к берегу", — добавил он.

Напомним, в Австралии местная авиакомпания Qantas не пропустила в VIP-зал ожидания аэропорта в Мельбурне известную британскую певицу поп группы The Human League Джоанну Кейтрал. Причина — исполнительница была обута в угги.