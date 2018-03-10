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    Малкольм Тернбулл

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл
    Премьера Австралии оштрафовали из-за фото
    21:25 29.12.2017
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    Либеральный политик, владеющий особняком на берегу в богатом районе, сказал, что правила безопасности на море носят "весьма условный характер", но он "усвоил урок".
    Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл
    Премьер Австралии придумал, как бороться с террористами
    09:38 20.08.2017
    485
    План австралийского премьера представляет собой руководство по самостоятельной установке в местах массового скопления людей защитных металлических или бетонных ограждений, клумб и других конструкций, которые не позволят совершить атаки на автомобиле.
    Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл
    Премьер Австралии объявил о срыве заговора по взрыву самолета
    08:59 30.07.2017
    427
    По данным СМИ, злоумышленники планировали взорвать самолет с помощью самодельного устройства. Террористы подготовили атаку именно на внутреннем рейсе, говорится в сообщении.
    Премьер Австралии спародировал Трампа
    "У меня есть русский парень". Премьер Австралии спародировал Трампа 
    11:51 16.06.2017
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    В ходе ежегодного зимнего бала в парламенте австралийский премьер пошутил насчет своей встречи с Трампом, состоявшейся в Нью-Йорке в прошлом месяце и ставшей его первой личной встречей с новым американским президентом.
    Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл
    Украина и Австралия обсудили вопросы, связанные с Boeing МН17
    17:52 21.09.2016
    351Генассамблея ООН. Визит Порошенко в США
    Сообщается, что Петр Порошенко и Малкольм Тернбулл скоординировали дальнейшие совместные шаги по определению оптимального международно-правового механизма для привлечения к ответственности виновных.
    Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл
    Новый премьер Австралии приведен к присяге в Канберре
    07:05 15.09.2015
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    Накануне за Эбботта проголосовали 44 члена партии, за Тернбулла - 54. При этом парламентарии выступили за то, чтобы оставить Джули Бишоп на посту заместителя премьера Австралии.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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