План австралийского премьера представляет собой руководство по самостоятельной установке в местах массового скопления людей защитных металлических или бетонных ограждений, клумб и других конструкций, которые не позволят совершить атаки на автомобиле.
В ходе ежегодного зимнего бала в парламенте австралийский премьер пошутил насчет своей встречи с Трампом, состоявшейся в Нью-Йорке в прошлом месяце и ставшей его первой личной встречей с новым американским президентом.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.