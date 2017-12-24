наверх
24.12.201720:08
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Санта-Клаус раздал более миллиарда подарков в ходе мирового турне

    (обновлено: )2
    Первым населенным пунктом, в который прибыл сказочный персонаж, стало российское село Новое Чаплино в Чукотском автономном округе. После этого Санта-Клаус успел посетить еще несколько российских городов.
    Санта-Клаус в центре Киева
    REUTERS Efrem Lukatsky

    КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. Санта-Клаус в ходе своего рождественского турне по миру доставил более миллиарда подарков, передает в своей онлайн-трансляции Объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD).

    В воскресенье Санта-Клаус вылетел из своей резиденции на Северном Полюсе около 12.00 по Киеву на санях, запряженных девятью оленями. Спустя первые четыре часа полета он успел порадовать подарками более миллиарда детей и взрослых.

    Порошенко поздравил украинцев с католическим Рождеством
    Петр Порошенко в youtube
    Порошенко поздравил украинцев с католическим Рождеством

    Первым населенным пунктом, в который прибыл сказочный персонаж, стало российское село Новое Чаплино в Чукотском автономном округе. После этого Санта-Клаус успел посетить еще несколько российских городов.

    Проект "NORAD следит за Сантой" был запущен в 1955 году, когда один из крупных универмагов в штате Колорадо разместил рекламу с призывом к детям позвонить Санта-Клаусу. Однако в телефонный номер вкралась ошибка, и вместо Санты на звонки пришлось отвечать оператору горячей линии континентального командования ПВО (предшественника NORAD).

    Ежегодно в канун Рождества база ВВС в Колорадо становится центром слежения за рождественским путешествием Санта-Клауса. Чтобы оперативно отслеживать его маршрут, NORAD использует четыре системы контроля — спутники, радары, самолеты-истребители (в небе над США и Канадой) и специальные "Санта-камеры", видео с которых доступно на YouTube. Ориентиром для радаров служит мерцающий, подобно маяку, красный нос вожака упряжки — оленя Рудольфа.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Визит делегации американских сенаторов в Грузию. Сенатор США Джон Маккейн
    Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев
    Стокгольмский арбитраж: итоги спора "Нафтогаза" и "Газпрома"
    АТО. КПВВ "Станица Луганская"
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Шпионские командировки: поездки Гройсмана в компании "агента ФСБ"
    Шпион в Кабмине. СБУ задержала переводчика Гройсмана