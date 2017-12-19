Норвежцы установили Санта-Клауса на самой высокой морской скале Европы

КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. На вершине горы Горнелен в норвежском регионе Нордфьорд установлен шестиметровая надувная фигура Санта-Клауса.

Санта-Клауса на гору подняли четверо норвежцев, которые также принесли с собой на вершину мотоциклетный аккумулятор, несколько воздушных насосов и норвежский флаг, сообщает издание The Local.

Гора Горнелен достигает в высоту 860 метров и образует восточную вершину острова Бремангерландет. Гора считается самой высокой в ​​Европе морской скалой.

Горнелен используется как пункт навигации для прохождения кораблей, но теперь там моряки смогут увидеть еще и гигантского надувного Санту.

Ранее в Европе начались традиционные забеги Санта-Клаусов. Один из забегов состоялся в Мадриде, где 7 тысяч Санта-Клаусов пробежали по центру испанской столицы в одни плавках.