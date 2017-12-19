наверх
19.12.201718:28
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Норвежцы установили Санта-Клауса на самой высокой морской скале Европы

    (обновлено: )8210
    На восточной вершине острова Бремангерландет появился шестиметровый надувной Санта-Клаус. Чтобы установить его, норвежцы подняли на гору аккумулятор и насосы.
    Фигура Санта-Клауса установлена на самой высокой морской скале Европы
    Фото The Local

    КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. На вершине горы Горнелен в норвежском регионе Нордфьорд установлен шестиметровая надувная фигура Санта-Клауса.

    Британец каждый год украшает свой дом и двор к Рождеству
    dailymail.co.uk
    Эльфы, олени, Санта. Британец ежегодно превращает свой дом в сказку

    Санта-Клауса на гору подняли четверо норвежцев, которые также принесли с собой на вершину мотоциклетный аккумулятор, несколько воздушных насосов и норвежский флаг, сообщает издание The Local.

    Гора Горнелен достигает в высоту 860 метров и образует восточную вершину острова Бремангерландет. Гора считается самой высокой в ​​Европе морской скалой.

    Горнелен используется как пункт навигации для прохождения кораблей, но теперь там моряки смогут увидеть еще и гигантского надувного Санту.

    Ранее в Европе начались традиционные забеги Санта-Клаусов. Один из забегов состоялся в Мадриде, где 7 тысяч Санта-Клаусов пробежали по центру испанской столицы в одни плавках.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Украина в тисках непогоды: ДТП, пробки, отмена рейсов
    Курт Волкер
    Миротворцы в Донбассе: РФ и Украина отозвали наблюдателей
    Гривна и доллары
    Курс гривны летит в пропасть
    СБУ пыталась вручить Саакашвили повестку на допрос. Видео
    Саакашвили на свободе. Штурм "Октябрьского" и марш за импичмент