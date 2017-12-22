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    В Австрии столкнулись два поезда, есть раненые

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    Инцидент произошел в Крицендорфе в муниципалитете Клостернойбург (район Тульн). В результате несчастного случая пассажиры получили ожоги разной степени тяжести.
    В Австрии столкнулись два поезда
    apa.at

    КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. В Нижней Австрии в пятницу, 22 декабря, столкнулись два поезда, сообщает агентство APA.

    По предварительной информации, пострадали 15 человек.

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    Издание передает, что инцидент произошел в Крицендорфе в муниципалитете Клостернойбург (район Тульн).

    "В результате несчастного случая пассажиры получили ожоги разной степени тяжести, по первой информации — около 15 человек",- говорится в сообщении.

    Два вагона при этом перевернулись. На месте работают спасатели и медики, добавляет агентство.

    Напомним, в пятницу ранее в испанском городе Алькала-де-Энарес (автономное сообщество Мадрид) также случилась железнодорожная авария. 

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