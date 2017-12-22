В Австрии столкнулись два поезда, есть раненые

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. В Нижней Австрии в пятницу, 22 декабря, столкнулись два поезда, сообщает агентство APA.
По предварительной информации, пострадали 15 человек.
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Издание передает, что инцидент произошел в Крицендорфе в муниципалитете Клостернойбург (район Тульн).
"В результате несчастного случая пассажиры получили ожоги разной степени тяжести, по первой информации — около 15 человек",- говорится в сообщении.
Два вагона при этом перевернулись. На месте работают спасатели и медики, добавляет агентство.
Напомним, в пятницу ранее в испанском городе Алькала-де-Энарес (автономное сообщество Мадрид) также случилась железнодорожная авария.