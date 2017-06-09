Катар "исторически был спонсором терроризма", и пора это остановить - Трамп

КИЕВ, 9 июн – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп в пятницу обвинил Катар в финансировании терроризма и заявил, что пора положить конец этому.

"Катар, к сожалению, исторически был спонсором терроризма на очень высоком уровне", — заявил Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Румынии Клаусом Вернером Йоханнисом.

"Мы должны прекратить финансирование терроризма. Я решил вместе с госсекретарем Рексом Тиллерсоном, нашими выдающимися генералами, что пришло время призвать Катар остановить финансирование, они должны остановить это финансирование экстремистской идеологии", — добавил президент США.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет в понедельник объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы впоследствии также заявили о разрыве отношений с Катаром.