КНДР заявила об испытании нового типа ракет

JUNG YEON-JE / AFP

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Власти Северной Кореи заявили, что испытали в четверг новый тип ракет, за пусками которых лично наблюдал лидер страны Ким Чен Ын, передает агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейские СМИ.

Выпущенные в четверг ракеты были противокорабельными крылатыми ракетами. Они пролетели 200 километров и упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Читайте также: В шаге от большой войны. Тугой узел: США — КНДР — Китай — Южная Корея

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) передает, что это было первое испытание ракет, впервые продемонстрированных на апрельском параде в честь Ким Ир Сена, первого лидера КНДР.

Оружие было разработано северокорейской академией оборонных наук, которая входит в санкционный список ООН в связи с участием в ядерной и ракетной программах Пхеньяна.

Произведенные в четверг пуски стали уже пятыми ракетными испытаниями КНДР после прихода к власти победившего в мае на выборах президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, отмечает Рёнхап.

В начале апреля, после очередного ракетного испытания КНДР, тема возможного нанесения США удара по КНДР стала главным вопросом обсуждения в мире и в Азии. Президент США Дональд Трампа заявил ранее, что рассматриваются все варианты воздействия на КНДР.

США направили к берегам Корейского полуострова ударную авианосную группировку во главе с авианосцем "Карл Винсон". КНДР, как и во многих случаях ранее, пригрозила США ядерным ударом.