Меркель подтвердила, что будет баллотироваться на четвертый срок

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост руководителя правительства на выборах 2017 года.

"Сегодня я сказала президиуму и правлению партии, что готова на съезде в Эссене выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера", — заявила Меркель журналистам в Берлине в воскресенье. Уже в воскресенье будет составлен проект резолюции для съезда партии, он запланирован на 5-7 декабря.

Канцлера в Германии выбирают депутаты по итогам парламентских выборов — партия, которая набрала больше всего голосов избирателей, или коалиция политически сил предлагает своего кандидата.

Напомним, более половины немцев хотят переизбрания Ангелы Меркель на еще один срок в качестве федерального канцлера, свидетельствуют данные опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения Emnid для издания Bild am Sonntag.