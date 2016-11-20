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    В мире

    Меркель подтвердила, что будет баллотироваться на четвертый срок

    (обновлено: )7303
    Согласно информации, о решении выдвинуть свою кандидатуру на пост руководителя правительства на выборах 2017 года канцлер Германии Ангела Меркель заявила журналистам в Берлине в воскресенье.
    Ангела Меркель
    REUTERS Fabrizio Bensch

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост руководителя правительства на выборах 2017 года.

    Вилли Виммер
    Freie Welt
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    "Сегодня я сказала президиуму и правлению партии, что готова на съезде в Эссене выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера", — заявила Меркель журналистам в Берлине в воскресенье. Уже в воскресенье будет составлен проект резолюции для съезда партии, он запланирован на 5-7 декабря.

    Канцлера в Германии выбирают депутаты по итогам парламентских выборов — партия, которая набрала больше всего голосов избирателей, или коалиция политически сил предлагает своего кандидата.

    Напомним, более половины немцев хотят переизбрания Ангелы Меркель на еще один срок в качестве федерального канцлера, свидетельствуют данные опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения Emnid для издания Bild am Sonntag. 

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