Каждый второй немец "за" переизбрание Меркель канцлером - опрос

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Более половины немцев хотят переизбрания Ангелы Меркель на еще один срок в качестве федерального канцлера, свидетельствуют данные опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения Emnid для издания Bild am Sonntag.

По результатам исследования, 55% опрошенных хотели бы, чтобы Меркель продолжала занимать должность канцлера и после выборов 2017 года. При этом 39% немцев придерживаются обратного мнения.

По данным газеты, показатели Меркель в опросах общественного мнения значительно улучшились. Так, в августе лишь 42% немцев выступали за новый срок для Меркель в качестве канцлера, в то время как половина опрошенных была против.

На этой неделе Меркель пообещала ответить на вопрос о своем выдвижении на пост канцлера ФРГ на новый срок "в подходящий момент, который еще не настал". Ранее политик из германского Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Реттген в интервью телеканалу CNN заявил, что лидер партии Ангела Меркель будет баллотироваться на четвертый срок на посту канцлера ФРГ.

Впервые пост канцлера Меркель заняла в 2005 году. В августе прошлого года еженедельник Spiegel со ссылкой на собственные источники сообщил, что Меркель приняла решение баллотироваться на четвертый канцлерский срок в 2017 году. По информации издания, Меркель уже обсуждала подготовку к избирательной кампании с генеральным секретарем Христианско-демократического союза Петером Таубером и управляющим директором партии Клаусом Шюлером.