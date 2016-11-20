Меркель заявила, что готова баллотироваться на четвертый срок - СМИ

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, выступая перед своей партией Христианско-демократический союз Германии, что готова баллотироваться на четвертый срок, передает агентство DPA со ссылкой на свои источники.

Соответствующее заявление Меркель сделала в ходе воскресного закрытого заседания президиума партии в Берлине. Как ожидается, официально об этом будет объявлено вечером.

На этой неделе Меркель пообещала ответить на вопрос о своем выдвижении на пост канцлера ФРГ на новый срок "в подходящий момент, который еще не настал". Ранее политик из германского Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Реттген в интервью телеканалу CNN заявил, что лидер партии Ангела Меркель будет баллотироваться на четвертый срок на посту канцлера ФРГ.

Впервые пост канцлера Меркель заняла в 2005 году. В августе прошлого года еженедельник Spiegel со ссылкой на собственные источники сообщил, что Меркель приняла решение баллотироваться на четвертый канцлерский срок в 2017 году. По информации издания, Меркель уже обсуждала подготовку к избирательной кампании с генеральным секретарем Христианско-демократического союза Петером Таубером и управляющим директором партии Клаусом Шюлером.